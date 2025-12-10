Guaymallén zanja la polémica y vuelve a elegir Reina de la Vendimia: la justificación y cómo será electa

La Municipalidad de Guaymallén vuelve a la tradición. Las autoridades confirmaron este miércoles que en ocasión de la Fiesta Departamental de la Vendimia se restablecerá la figura de Reina Departamental , la cual había dejado de elegirse en 2021 en medio de la polémica, que motivó la celebración de una vendimia paralela y hasta un fallo de la Suprema Corte.

Justamente el tribunal de Justicia de la provincia decidió en un fallo en el 2023 que se restituyera esa concepción para la celebración, dejando de lado así 4 años en los que se eligieron " representantes " y no reinas.

"Desde el año pasado que estamos mostrando gestos en lo que tiene que ver con Vendimia, de volver a tener un lineamiento con la provincia y con lo patrimonial, por lo significativa que es la fiesta para todos los mendocinos. En la comisión del año pasado se tomaron decisiones y este año decidimos volver a la denominación de reina para todas nuestras candidatas en todos los distritos", señaló la directora de Cultura municipal, Carolina Vico.

Además, se restablecerá el voto cantado como sistema de conteo de los votos durante la celebración, una tradición que en estos cuatro años se había puesto en pausa. Eso no modifica el sistema de elección, que continuará siendo popular y electrónico. "Ese es otro pedido en el marco de las tradiciones", señaló.

La decisión de modificar el sistema de reina a representante en Guaymallén fue decretado en 2021 mediante la Ordenanza 9196 firmada por el entonces intendente Marcelino Iglesias. Generó polémica porque se llevó a cabo en ese momento una fiesta de la Vendimia paralela en el departamento de Maipú, que contó con el beneplácito de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y de la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay).

De hecho, esa reina electa en esa fiesta paralela, Julieta Lonigro, participó de actos del calendario con su propio equipo, portando los dotes y siendo repudiada por la municipalidad. En aquella oportunidad, Sofía Grangetto fue la representante oficial, quien había sido electa Reina Departamental en 2020, repitió en 2021 por la pandemia de covid y para el 2022 ya era trabajadora municipal. No portaba los atributos y participó del Carrusel en jeans.

Julieta Lonigro ayer, en la pisada de la uva del Mendoza Plaza Shopping. Foto: Maximiliano Ríos/MDZ Julieta Lonigro en la pisada de la uva del Mendoza Plaza Shopping. Maximiliano Ríos/MDZ

A ella le sucedieron otras tres representantes de Guaymallén que a pesar de esa denominación sí portaban los atributos. Natalia Mercery en 2023, Angelina Franco Leiva en 2024 y Donatella Borrini en 2025.

"Eran representantes y estaban en un gris porque estaban por fuera de todo lo que es lo tradicional y lo emblemático que representa la Fiesta Nacional de la Vendimia y todas las Vendimias departamentales. Era raro llamarlas representantes cuando son reinas y aún tomándolas como tal", señaló Vico. "Quedamos medio corridos en el formato de la denominación de la reina, pero es imposible correrse de las tradiciones y las costumbres de los mendocinos, cuando hay una decisión de la Corte que dice que es inconstitucional la medida tomada", agregó.

image Natalia Mercery, representante de Guaymallén en 2023.

Sobre el análisis de por qué llamarla Reinas no implica que se convierta en un concurso de belleza, la funcionaria señaló: "No podemos ir en contra de las tradiciones, porque desde la primera vendimia que se hizo la mujer fue coronada de Reina en los festejos. ¿Por qué la llamarían representante y qué representan? El símbolo de la reina está arraigado también al trabajo y la memoria colectiva de toda la historia vitivinícola y el patrimonio cultural de los mendocinos. Pasan a ser embajadoras y no un concurso de belleza. Hemos cambiado ya a lo largo de los años la imagen de la mujer, que no es solamente la belleza que la caracteriza, sino que también son verdaderas embajadoras de nuestro territorio".

La Vendimia Departamental 2026 será el próximo 19 de diciembre en el predio de la Vigen, desde las 20.30 con la Bendición de los Frutos. Luego sigue la celebración "Guaymallén de mis amores" y posteriormente la coronación de la Reina Departamental tras el voto cantado.

Los vecinos pueden votar a la reina por internet desde el 15 de diciembre hasta el 18 de diciembre a las 23.59.