Electricidad para Mujeres: Guaymallén habilitó la preinscripción a una masterclass gratuita

La Municipalidad de Guaymallén anunció la apertura de la preinscripción para una capacitación destinada a mujeres.

La capacitación se dictará el viernes 12 de diciembre, de 17 a 20.

La Municipalidad de Guaymallén abrió la preinscripción para una nueva edición de la Masterclass de Electricidad para Mujeres, una propuesta gratuita que apunta a brindar herramientas prácticas y fomentar la autonomía de quienes deseen iniciarse en el rubro.

La instancia funcionará además como antesala para los cursos de electricidad que el municipio dictará durante 2026. Durante la jornada se enseñarán conceptos básicos —como fase, neutro y tierra—, el funcionamiento de circuitos eléctricos y se desarrollará una práctica guiada de armado de un portalámparas.

También habrá un espacio para que mujeres que realizaron las capacitaciones este año compartan sus experiencias y avances en sus propios emprendimientos.

Capacitación Guaymallén: gratuita y con cupos limitados La Masterclass se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre, de 17 a 20, en el sexto piso del edificio municipal. Debido a que los cupos son limitados, las interesadas deberán completar la preinscripción a través del formulario disponible en línea.