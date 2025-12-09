Intento de femicidio: seguirá preso el hombre acusado de prender fuego a su expareja en Guaymallén

Hace casi dos años, el nombre de Carlos Esteban Aguilera García (50) , comenzó a cobrar relevancia en la Justicia con el brutal intento de femicidio a su expareja al prenderla fuego en Guaymallén . Tras quedar en libertad tras cometer el crimen y volver a caer preso , le dictaron la prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El caso que tiene a Aguilera García detenido ocurrió el 17 de diciembre de 2023, cuando una discusión entre la entonces pareja, que vivía en situación de calle, decantó en un brutal ataque del detenido a la víctima, de 45 años.

Según describieron testigos, primero comenzó a golpearla, pero luego la roció con nafta y la prendió fuego, causándole quemaduras de segundo grado en su rostro, cuello y manos.

A pesar de que el agresor también sufrió heridas por las llamas, la peor parte se la llevó la mujer, quien logró sobrevivir tras pasar algunos días internada en el Hospital Lagomaggiore.

Aguilera García ya había recibido la prisión preventiva por este hecho , en ese entonces el exfiscal de Homicidios Carlos Torres (actualmente juez del Tribunal Penal Colegiado N°1 ) llevaba la causa. Sin embargo, el 4 de octubre del año pasado, la jueza Natalia Didier lo excarceló al considerar que no había motivos suficientes para mantenerlo detenido.

Finalmente, esta situación se revirtió este martes cuando la jueza Patricia Alejandra Alonso, miembro del Juzgado Penal Colegiado N°2, dio lugar a los planteos de la fiscal de Homicidio Andrea Lazo, quien tomó el caso, y definió que el delincuente siga preso en una audiencia celebrada en la sala 6 del Polo Judicial Penal.

Cómo comenzó a cambiar el caso

Mientras Aguilera García estaba nuevamente en la calle, tras recuperar libertad en el proceso anterior, la actual fiscal a cargo del caso decidió reactivar la investigación y el 29 de agosto de este año la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la captura del hombre.

Así, el 22 de septiembre se concretó la detención del sindicado agresor, y aunque una primera audiencia para definir la preventiva se cayó luego de que la defensa recusó a la jueza Didier, quien hizo lugar a un incidente planteado, todo se definió este martes.

Extenso prontuario

El perfil de Aguilera está intrínsecamente ligado a su extenso prontuario delictivo, el cual permite saber que lleva décadas protagonizando hechos delictivos y violentos.

Su historial policial se inauguró en 1990, cuando se registró una causa por amenazas. A partir de allí, a lo largo de las próximas dos décadas, Aguilera fue objeto de múltiples investigaciones, incluyendo casos de robos —el primero registrado en septiembre de 1993— que le valieron, en algunas ocasiones, condenas en su contra y también siendo sobreseído o absuelto en otros expedientes por delitos contra la propiedad.

Con el paso de los años, los problemas con las autoridades continuaron sumándose en su prontuario, registrando causas por resistencia a la autoridad y daño con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad. Hasta que a fines de 2023 tuvo lugar el intento de femicidio por el que hoy está preso.