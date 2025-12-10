El Paseo de Arte Los Corralitos despide el 2025 con propuestas para toda la familia

La Municipalidad de Guaymallén anunció la última edición 2025 del Paseo de Arte Los Corralitos, que reunirá a emprendedores, artesanos y espectáculos.

La Municipalidad de Guaymallén confirmó que el sábado 13 de diciembre, desde las 18, se llevará adelante la última edición del año del tradicional Paseo de Arte Los Corralitos. El evento invita a vecinos y turistas a recorrer la calle Mariquita Sánchez de Thompson —entre San Martín y Severo del Castillo— para conocer la amplia oferta de emprendedores y artesanos locales.

Quienes asistan encontrarán productos de vitrofusión, marroquinería, indumentaria y calzado artesanal, bijouterie, juguetes de madera, cerámica y otras propuestas creadas por hacedores del departamento.

Música, danzas y arte para toda la familia El paseo peatonal sumará un escenario con presentaciones artísticas. Allí se presentará el taller de danzas municipal Don Hilario, junto con la música en vivo de Carlos Alcaraz y del Ensamble de Folclore Cuyano de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.