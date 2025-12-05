Guaymallén presenta un ambicioso plan para asegurar agua potable en el Este

Guaymallén anunció un proyecto integral para mejorar la provisión de agua potable en la zona Este del departamento, donde actualmente operan once prestadores comunitarios. El intendente Marcos Calvente presentó la propuesta durante su participación en el V Congreso Internacional del Agua para el Futuro, organizado por el Departamento General de Irrigación.

Calvente formó parte del panel Agua y Poblaciones, junto a los intendentes Gustavo Aguilera (Tupungato), Esteban Allasino (Luján de Cuyo) y Ulpiano Suárez (Ciudad de Mendoza). La charla, moderada por el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, abordó los desafíos de eficiencia hídrica en los territorios y las acciones que cada comuna impulsa para optimizar el uso del recurso.

Durante su exposición, Calvente destacó que alrededor de 80.000 habitantes —unas 18.000 conexiones domiciliarias— dependen de operadores comunitarios para acceder al servicio de agua potable . “La mitad del territorio está servida por Aysam y la otra mitad por once operadores. Tras un diagnóstico exhaustivo, confirmamos que el sistema es deficiente y que necesita inversiones fuertes para asegurar reservorios, distribución y capacidad de respuesta ante contingencias”, explicó.

En ese contexto, anunció la puesta en marcha del Plan de Criticidad y Contingencia, elaborado luego de un año y medio de trabajo conjunto con los prestadores locales. El proyecto se basa en cuatro dimensiones centrales: mejoras en los reservorios, hidromedición micro y macro, fortalecimiento de la red de distribución y obras específicas para garantizar funcionamiento ante situaciones imprevistas.

“Vamos a invertir 14 millones de dólares en cuatro años para ordenar la prestación, establecer estándares comunes y lograr un servicio homogéneo y seguro”, afirmó el intendente. Según destacó, se trata de un paso inédito para regular y profesionalizar la operación en una zona clave del departamento.

Eficiencia hídrica, drenajes y modernización del riego

El jefe comunal también repasó los avances en infraestructura hídrica realizados en los últimos siete años. En ese período, Guaymallén desarrolló de manera sostenida la reformulación del sistema de drenajes, con la impermeabilización de 400 kilómetros de canales primarios, secundarios y terciarios. “El departamento pasó de tener apenas un 20% de su estructura hidráulica revestida a un 90%. Este cambio es fundamental para la eficiencia hídrica y el riego agrícola”, indicó.

En materia urbana, destacó la incorporación de obras destinadas a captar y aprovechar el agua de lluvia, permitiendo la recarga de napas a través del sistema de drenajes. A esto se suma la tecnificación del riego en plazas y paseos, una intervención que continúa avanzando.

Calvente también mencionó el proyecto de remodelación integral del Acceso Este, donde se prevé duplicar la superficie del Parque del Acceso hasta alcanzar los 15 kilómetros de longitud. “Diseñamos un sistema de riego tecnificado que permitirá regar el doble de superficie con el mismo volumen de agua, un avance clave en términos de eficiencia y sustentabilidad”, expresó.