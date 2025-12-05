Lilia Lemoine se regocijó con el recambio en Diputados: "Los kukas van a saber lo que es el bullying"

Tras la jura de los legisladores electos en la Cámara de Diputados , Lilia Lemoine celebró que “llegaron los refuerzos” para La Libertad Avanza y lanzó una dura advertencia para el bloque kirchnerista: “Van a saber lo que es el bullying”.

En una entrevista por “Laca” stream, la libertaria expresó su entusiasmo por el recambio que tendrá el recinto a partir del 10 de diciembre. Más allá de las garantías que tendrá el Gobierno con un Congreso reforzado, Lemoine se regocijó con arrebatarle la primera minoría al peronismo por las chicanas que se desatan en cada sesión.

“Ellos eran 101, y encima tenían a los zurdos de su lado y algunos radicales. Entonces se ponían todos de acuerdo para bardearnos, insultarnos y salir impunes”, reprochó la diputada, y celebró: “Llegaron los refuerzos, llegó Tronco (Sergio Figliuolo) y ahora van a saber lo que es el bullying”.

“Obviamente yo siempre les respondí, siempre les grité. No es verdad que me sentó Milei en la banca de adelante de todo para que yo les grite, pero es mi banca, hace dos años que estoy en ese lugar, justo sentada enfrente de todos ellos”, agregó Lemoine.

El enojo de Lemoine viene desde el miércoles, cuando protagonizó un fuerte cruce con los legisladores del Frente de Izquierda en plena jura como diputados nacionales. “Lo que pasa es que cuando juran por otro país, a mí es como que la patriota me sale con más efervescencia”.

“A mí me tocó ser el azote de los kukas van a jurar por otro país”, lanzó, en referencia a las menciones por Palestina y Venezuela. “Les arruiné la jura, era como el recuerdo de tu primera comunión, pero ahora saliste con un moco en la nariz”, ironizó.

Cruces en la jura de Diputados

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados estuvo marcada por un fuerte clima de tensión entre el oficialismo y los bloques opositores. Uno de los cruces más polémicos se desató durante los juramentos del Frente de Izquierda, que desataron la furia de sus pares libertarios.

El primero en pasar al estrado fue Nicolás del Caño, quien juró en nombre de jubilados, trabajadores de la salud y las personas con discapacidad, y además hizo referencias a la situación en Medio Oriente y a la presencia estadounidense en América Latina. Inmediatamente desató una ola de gritos cuestionando su postura.

La situación se repitió con la jura de Romina Del Plá, quien criticó la reforma laboral, reivindicó la defensa de la educación pública y habló a favor de Palestina, lo que volvió a encender la furia de Lemoine.

El clima se terminó de tensar con el juramento de Myriam Bregman, quien recordó a los 30 mil desaparecidos y acusó al oficialismo de fomentar el negacionismo. En medio de nuevos gritos de la banca libertaria, la legisladora cargó directamente contra Lemoine, a quien le exigió que dejara de interrumpir porque “ya estaba cansando a todo el recinto”.