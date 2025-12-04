La decisión de Victoria Villarruel con La Libertad Avanza que reavivó la interna con Bullrich y los Milei

Ante el inminente recambio en el Senado , Victoria Villarruel abrió un nuevo campo de batalla contra Patricia Bullrich , quien desde el 10 de diciembre será la enviada del Gobierno para custodiar de cerca la Cámara Alta. La vicepresidenta se metió con el despacho libertario y desató un nuevo capítulo de la interna.

A través de una resolución, lejos de concederles el espacio que querían, Villarruel reubicó a los senadores de La Libertad Avanza en unas oficinas del edificio anexo, lo que generó gran malestar en el oficialismo. Para sumarle picante al conflicto, dejó a la banca de Unión por la Patria en el Palacio Legislativo.

La resolución 607/2025, firmada por la vicepresidenta, establece la nueva distribución de despachos de manera “orgánica y más equitativa” a partir del 10 de diciembre. Además, exige que los senadores salientes devuelvan “todos los despachos, espacios y mobiliarios”.

La presidente del Senado, Victoria Villarruel, repartió los despachos y encendió la furia de Patricia Bullrich.

La normativa también instruye a la Dirección General de Administración a coordinar, controlar y constatar la restitución, y a confeccionar las actas de entrega definitiva.

Según el anexo II de la resolución, los senadores Eduardo Galaretto (UCR), Andrea Cristina (PRO), Pablo Cervi (LLA), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), Gerardo Zamora (Frente Cívico de Santiago del Estero), Flavio Fama (UCR), Eduardo “Wado” de Pedro (UxP), Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia), y Jorge Capitanich (UxP) recibirán oficinas en el anexo.

En el Palacio Legislativo se ubicarán Carlos Espínola (Provincias Unidas), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Agustín Monteverde (LLA), Silvana Schneider (UCR), Martín Soria (UxP), Flavia Royón (Salta), Adán Bahl (UxP), Cristina López (UxP), José Neder (UxP), Mariano Recalde (UxP) y Edith Terenzi (Chubut).

En el espacio más codiciado por su cercanía al recinto, también tendrán despachos los libertarios Vilma Bedia, Ivana Arrascaeta y Bruno Olivera Lucero. Además, Bullrich, como titular del bloque, tendrá dos oficinas en el Palacio y una en el anexo.

Los restantes legisladores oficialistas, Nadia Márquez, Belén Monte de Oca, Gonzalo Guzmán, Joaquín Benegas Lynch, María Emilia Orozco, Juan Cruz Godoy, Agustín Coto, Romina Almeida y Juan Carlos Pagotto, permanecerán en el anexo.

Allí también estarán las senadoras Inés Marks (UxP) y Elia Moreno (Frente Cívico de Santiago del Estero).

Disconforme, Bullrich convocó a los senadores de LLA para analizar los pasos a seguir, en la antesala a lo que será un inicio de la nueva etapa del Congreso en la era libertaria marcada por la rivalidad entre la jefa del bloque oficialista y la presidenta del Senado.