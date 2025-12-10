Las Heras busca artistas para la Vendimia 2026: quiénes pueden participar

Las Heras habilitó la inscripción para bailarines, actrices, actores e intérpretes interesados en integrar la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026.

Las audiciones se realizarán el 27 y 28 de diciembre en la Dirección de Cultura.

La Municipalidad de Las Heras comenzó el período de inscripción para quienes deseen formar parte de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026. La convocatoria está dirigida a bailarines, bailarinas, actores y actrices, y se realizará exclusivamente de manera online entre el 10 y el 14 de diciembre.

Los aspirantes deberán completar el formulario oficial desde las 00:00 del 10 de diciembre hasta las 23:59 del 14 de diciembre. Una vez enviada, la ficha quedará registrada sin posibilidad de corrección o reenvío. La selección contempla cuatro disciplinas sujetas a audición: danza folclórica, danza folclórica discapacidad, danza contemporánea y actuación.

Requisitos, cupos y cronograma de audiciones en Las Heras Para postularse, los participantes deben cumplir con una edad mínima de 18 años y presentar foto del DNI (frente y dorso) en formato JPG, un CV artístico actualizado a los últimos dos años en PDF (máximo dos carillas) y la documentación correspondiente según su modalidad de facturación. En caso de facturación propia, se solicita constancia de CBU, ATM y ARCA; quienes facturen a través de asociaciones deberán presentar su certificado vigente. Las entidades habilitadas son la Asociación Argentina de Actores, Soñarte y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Danza.

El día de la audición, cada postulante deberá presentar DNI y mail de confirmación, ya sea impreso o en formato digital. Los cupos disponibles son:

Danza folclórica: 26 intérpretes (13 parejas).

Danza folclórica discapacidad: 4 intérpretes (2 parejas).

Danza contemporánea: 30 intérpretes.

Actuación: 10 intérpretes. Las audiciones se llevarán a cabo en la Dirección de Cultura (San Miguel 1457, Las Heras) con acreditación obligatoria. Para danza folclórica y danza folclórica discapacidad, la instancia será el 27 de diciembre, con acreditación de 10:00 a 10:30 y audición desde las 10:30. La evaluación de discapacidad se realizará en la primera tanda del casting. Para danza contemporánea, la convocatoria será el 28 de diciembre, con acreditación de 10:00 a 10:30 y audición desde las 10:30. Ese mismo día se realizará la audición de actuación, con acreditación de 15:00 a 15:30 y comienzo a las 15:30.