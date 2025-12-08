Persecución y detención de dos delincuentes en Las Heras: iban en una moto robada y se metieron a una casa

Dos jóvenes delincuentes, uno menor de edad, fueron detenidos tras darse a la fuga en una moto robada. Además, se metieron en una casa en Las Heras.

Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras detuvieron este domingo a dos jóvenes delincuentes mientras circulaban por dicho departamento en una moto robada, en la que intentaron escaparse tras ver a los uniformados. Además, se denunció que se habían metido en una casa momentos antes de la detención.

Persecución y detención en Las Heras Sobre las 15.30 de dicha jornada se divisó a los dos sujetos recorriendo el cruce de las calles Independencia y Democracia, dentro del barrio Ciancio San Martín y Fabrega. Al ver a los efectivos, los delincuentes intentaron escaparse cruzando por el interior de la plaza 8 de Mayo. Sin embargo, a partir de un rastrillaje por la zona, se logra verlos ingresando a un domicilio a pocos metros de distancia.

El dueño de la vivienda dio permiso para que las autoridades entren a buscar a los malvivientes. Al identificarlos se notificó que se trata de un joven de 18 años y otro de 15. Además, se constató que el vehículo donde se transportaban, una 110 cc marca Guerrero color negra, había sido robada, por lo que se aplicó su secuestro.

Otra inesperada denuncia y el futuro de los delincuentes No obstante, al momento de retirarse de la zona, con los dos sujetos aprehendidos, otro hombre se presenta afirmando que los jóvenes habían intentado meterse a la casa de su madre minutos antes de la persecución.