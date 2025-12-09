Llega a Mendoza una tecnología que promete bajar el consumo eléctrico de las pymes

La suba de tarifas y la eliminación de subsidios volvió a encender una urgencia en cientos de pymes e industrias: gastar menos energía sin resignar producción. En ese contexto, una nueva tecnología importada por el Grupo Halpern comenzó a instalarse en Mendoza con la promesa de reducir entre un 15% y un 45% el consumo eléctrico de motores industriales.

El dispositivo, llamado “Integra”, ya se usa en plantas de marcas globales como Coca-Cola, Unilever, Rolls-Royce, Peugeot y Wilmar. Ahora llega al mercado local con la apuesta de convertirse en un aliado para sectores que dependen de motores trifásicos para funcionar todos los días.

La pregunta que se hacen muchas empresas no es solo cuánto se puede ahorrar, sino también en qué condiciones, cuánto cuesta instalarlo y qué retorno real ofrece.

Integra funciona como una especie de control de crucero inteligente, pero aplicado a motores trifásicos. Su lógica es sencilla de entender: en lugar de enviar siempre la misma potencia, el dispositivo monitorea el torque cada 10 milisegundos y entrega solo la energía que el motor necesita en cada momento.

Esto evita el derroche que generalmente se transforma en calor, vibración o ruido, tres factores que además terminan acortando la vida útil del equipo. Según la documentación técnica, el sistema también reduce entre un 2% y 15% la potencia contratada, una variable que tiene un impacto directo en las facturas actuales.

Otro punto atractivo es que no requiere mantenimiento ni suscripciones, algo valorado especialmente por pymes que buscan previsibilidad de costos.

Ahorro y amortización

El fabricante sostiene que el ahorro energético oscila entre un 15% y un 45%, dependiendo del tipo de motor y su carga. También promete extender la vida útil del equipo hasta cinco años y recuperar la inversión en menos de 14 meses.

En un contexto donde la energía seguirá encareciéndose, cualquier reducción medible del consumo empieza a tener un valor estratégico dentro de los costos totales.