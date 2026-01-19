"¡El cerro se cae!", el dramático relato tras el derrumbe en Comodoro Rivadavia
Más de 300 familias fueron evacuadas en Comodoro Rivadavia tras el deslizamiento del cerro Hermitte. Un vecino relató el momento de pánico y el operativo.
Este domingo se vivió un momento de conmoción en Comodoro Rivadavia, en la zona de los barrios Sismográfica y El Marquesado, después de que se produjera el deslizamiento de una de las laderas del cerro Hermitte. El hecho generó que se debieran evacuar a más de 300 familias, donde Jonathan, uno de los damnificados, relató el momento del desprendimiento.
Fueron varias las casas que se vieron afectadas por este hecho, junto a daños estructurales que provocó en cañerías de gas y de agua, entre otras. Dentro de estos damnificados se encuentra Jonathan, que explicó en diálogo con TN cómo vivió el hecho y el grito que alertó a todos los vecinos del deslizamiento. "Estábamos por tomar unos mates con mi novia y de la nada escuchamos gritos, bocinazos y salimos a ver qué estaba pasando. ‘¡Cuidado, el cerro se cae! Dejen sus autos y bajen caminando’, escuchamos que gritaba un vecino”, contó.
“Nosotros no habíamos sentido nada en ese momento. Agarramos la documentación y bajamos con lo puesto. Vimos que se había cortado la luz y la gente estaba llorando. No entendíamos nada”, relató.
Además, explicó que luego de ponerse a salvo con su pareja, ambos tomaron la decisión de regresar y socorrer a los vecinos. “Le dije que subamos de nuevo a ver si había gente que necesitaba ayuda".
Cómo se sintió el desplazamiento en Comodoro Rivadavia
Si bien contó que su casa no se vio tan afectada por esto y solo provocó algunos daños en el patio, recordó el ruido que generó este desprendimiento de la ladera. “Era impresionante cómo se escuchaba el rugir del asfalto y las casas empezaban a levantarse con el material. Parecía una película de terror".
Afortunadamente, más allá de los daños estructurales y a las viviendas de los vecinos, las autoridades comentaron que no se reportaron víctimas fatales ni tampoco heridos, en lo que fue un gran despliegue de Bomberos, Defensa Civil y la Policía en un operativo en conjunto para socorrer y asistir a las personas y, además, un operativo más tarde resguardando los hogares para evitar saqueos.