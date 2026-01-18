"Mi casa se abrió por la mitad": el deslizamiento que obligó a evacuar a 90 familias

El deslizamiento del cerro Hermitte obligó a evacuar a 90 familias en Comodoro Rivadavia y provocó derrumbes parciales y daños en servicios básicos.

Los deslizamientos se produjeron durante la madrugada del domingo.

Un tenso momento se vivió este domingo por la madrugada, después de un deslizamiento en la ladera sur del cerro Hermitte, que generó conmoción en Comodoro Rivadavia. Este hecho provocó que algunas viviendas colapsaran parcial o totalmente y que se evacuaran a 90 familias.

El hecho afectó principalmente a los barrios Sismográfica y El Marquesado, dos zonas que ya han sido afectadas por estos deslizamientos.

Algunos de los vecinos de estos barrios contaron cómo se vivió el momento: "Mi casa se abrió por la mitad", explicó uno de ellos al medio ADN Sur, donde miles de personas debieron abandonar sus hogares en medio de la noche.

Deslizamientos en Comodoro Rivadavia Este desplazamiento del cerro Hermitte provocó grietas en las estructuras e incluso generó algunos derrumbes parciales en algunas de las viviendas que se encuentran construidas sobre las laderas.

El operativo tras el dezliamiento del cerro en Comodoro Rivadavia En el lugar debieron intervenir Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y miembros de la Policía ante un riesgo inminente de colapso, que actuaron evacuando a las personas de forma preventiva. Además de evacuar a las personas, desplegaron un operativo para custodiar las propiedades y así evitar posibles robos.