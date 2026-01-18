Incendios forestales en Chile: ya son 16 las personas fallecidas

Altas temperaturas y fuertes vientos complican el combate de los incendios forestales más graves del verano.

El Gobierno de Chile actualizó este domingo el balance de víctimas fatales por los incendios forestales que afectan al sur del país y confirmó que ya son 16 las personas fallecidas, en un escenario que continúa siendo crítico en las regiones del Biobío y Ñuble.

La información fue entregada tras una nueva reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel nacional. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que 15 de los decesos se registraron en la región del Biobío, mientras que previamente el Ministerio del Interior había confirmado una víctima fatal en la región de Ñuble.

Incendios Forestales Chile Desde el Ejecutivo indicaron que, por razones de prudencia y seguridad, no se detallaron públicamente los puntos exactos donde ocurrieron los fallecimientos, ya que equipos de la Policía de Investigaciones (PDI), Bomberos y personal de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas.

En paralelo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que además de las víctimas fatales, al menos 19 personas resultaron lesionadas como consecuencia de los incendios: 14 en la región de Ñuble y cinco en Biobío.

ÚLTIMO MINUTO | ESTADO DE CATÁSTROFE PARA ÑUBLE Y BIOBÍO A nivel local, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, afirmó que la PDI confirmó 14 fallecidos solo en esa comuna, distribuidos en los sectores de Punta de Parra, Geo Chile y Río de Chile, de acuerdo con antecedentes preliminares surgidos de reuniones de coordinación con los organismos de emergencia.