"Fue un gesto hacia mis amigas": la justificación de la turista argentina detenida en Brasil por gestos racistas

La turista fue detenida en Brasil tras ser acusada de gestos racistas y dio su versión del conflicto en un bar que derivó en su arresto.

La turista, que se encuentra detenida en Brasil, explicó la razón de sus gestos.

Agostina Páez, la influencer y abogada argentina de 29 años que fue detenida en Brasil tras ser acusada de realizar gestos racistas, contó su versión de los hechos y dio detalles del conflicto que derivó en su arresto. El episodio quedó registrado en videos tomados por testigos y se viralizó en redes sociales.

Según relató, el conflicto comenzó por un problema con la cuenta del bar. En diálogo con Nueva Diario Web, explicó: “Nos cobraron cosas que no habíamos consumido. Pagamos de todas formas y, en lo que pagábamos, les dijimos que nos estaban robando y se nos reían”.

Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil Páez denunció que, tras ese intercambio, el personal del local se tornó agresivo y que ella y sus amigas fueron acosadas. “Nos siguieron haciendo gestos obscenos, tocándose los genitales, señalándonos y riéndose de nosotras”, sostuvo.

El pedido de disculpas después de sus gestos en Brasil Frente a la difusión de las imágenes en las que se observa a la turista imitando los gestos de un mono hacia un empleado, la abogada reconoció su accionar y explicó: “Nada justifica mi accionar, pero fue desde el enojo después de la situación que nos hicieron vivir”.

Además, aseguró que desconocía que estaba siendo grabada y dio una explicación sobre el destinatario del gesto: “Quiero aclarar que el gesto no fue dirigido hacia ellos directamente, ya que desde donde yo estaba no los veía. Fue un gesto hacia mis amigas”.