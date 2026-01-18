"Fue un gesto hacia mis amigas": la justificación de la turista argentina detenida en Brasil por gestos racistas
La turista fue detenida en Brasil tras ser acusada de gestos racistas y dio su versión del conflicto en un bar que derivó en su arresto.
Agostina Páez, la influencer y abogada argentina de 29 años que fue detenida en Brasil tras ser acusada de realizar gestos racistas, contó su versión de los hechos y dio detalles del conflicto que derivó en su arresto. El episodio quedó registrado en videos tomados por testigos y se viralizó en redes sociales.
Según relató, el conflicto comenzó por un problema con la cuenta del bar. En diálogo con Nueva Diario Web, explicó: “Nos cobraron cosas que no habíamos consumido. Pagamos de todas formas y, en lo que pagábamos, les dijimos que nos estaban robando y se nos reían”.
Páez denunció que, tras ese intercambio, el personal del local se tornó agresivo y que ella y sus amigas fueron acosadas. “Nos siguieron haciendo gestos obscenos, tocándose los genitales, señalándonos y riéndose de nosotras”, sostuvo.
El pedido de disculpas después de sus gestos en Brasil
Frente a la difusión de las imágenes en las que se observa a la turista imitando los gestos de un mono hacia un empleado, la abogada reconoció su accionar y explicó: “Nada justifica mi accionar, pero fue desde el enojo después de la situación que nos hicieron vivir”.
Además, aseguró que desconocía que estaba siendo grabada y dio una explicación sobre el destinatario del gesto: “Quiero aclarar que el gesto no fue dirigido hacia ellos directamente, ya que desde donde yo estaba no los veía. Fue un gesto hacia mis amigas”.
A raíz de la denuncia realizada por la víctima de la agresión, la joven fue trasladada a una dependencia policial. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades dispusieron la retención de su pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica.