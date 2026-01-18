Misiones: el registro de deudores alimentarios creció de forma récord y ya supera los 850 inscriptos

Más de 850 personas figuran en el Registro de Alimentantes Morosos de Misiones. El 98% son hombres y el listado crece desde 2021, según datos oficiales.

El Registro Público de Alimentantes Morosos de Misiones ya incluye a más de 850 personas que no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos. Fernando Castelli, secretario del organismo, explicó a LT 17 Radio Provincia de Misiones que la medida busca garantizar el derecho alimentario de los menores y que el listado registró un aumento exponencial desde el año 2021.

Castelli advirtió que un abrumador 98% de los inscriptos corresponde a hombres, aunque también existen casos de mujeres en la lista. El director detalló que este fenómeno no responde únicamente a la crisis económica actual, sino que muchas veces refleja una falta de voluntad o entendimiento tras las rupturas de pareja.

“La obligación económica es de ambas partes de la pareja” El funcionario recordó que la obligación de contribuir al sustento es de ambos progenitores. “La obligación es de la pareja, ambos tienen que contribuir a mantener el estándar económico que han tenido los hijos durante la convivencia”, precisó Castelli. Además, destacó que, según una reforma del Código Civil, cuando el padre no puede cumplir, la responsabilidad recae sobre los abuelos.

La inscripción en este registro no es automática, sino que sigue un estricto proceso legal. “Según nuestra legislación, el incumplimiento establecido es de dos meses consecutivos o tres alternados de la cuota alimentaria”, explicó el secretario. Un juzgado verifica ese incumplimiento, intima al deudor y, si no hay pago o regularización, procede a incluirlo en la lista pública.

Cuáles son las medidas contra los deudores alimentarios en Misiones Para quienes figuran en el registro, las consecuencias son inmediatas y severas. La medida conlleva restricciones directas, como la imposibilidad de obtener una habilitación comercial, realizar trámites municipales o acceder a beneficios de vivienda social. “No podés realizar una habilitación comercial en cuanto estés en el registro”, subrayó Castelli.