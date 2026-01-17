En Misiones, "peronistas" exigen elecciones internas libres.

La Agrupación Peronista 13 de Julio Luz y Fuerza Misiones hizo pública una declaración en la que ratifica su determinación de “normalizar” el Partido Justicialista provincial mediante elecciones internas libres y transparentes.

En el comunicado, el espacio enfatiza la necesidad de recuperar la “mística y la unidad” del movimiento, y convoca a la participación de todos los afiliados “sin proscripciones y sin exclusiones”, tal como remarcan en mayúsculas. Sostienen que los destinos partidarios deben definirse a través de un ejercicio democrático, con reglas claras y con la inclusión de toda la militancia.

El documento también cuestiona lo que califica como “toda intromisión centralista”, un rechazo que, según señalan, se inspira en la herencia del prócer misionero Andresito Guacurarí. En esa línea, reafirman su posición frente a cualquier “intento amañado de imponernos designios ajenos al sentir misionero”.

El comunicado apela a la historia épica de “luchas y resistencias” del justicialismo provincial, así como a su responsabilidad de gestión. Reivindican como bandera irrenunciable la Justicia Social legada por Perón y Evita, y recuperan el principio de que “para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista”, en un llamado explícito a la reconciliación interna.

Este pronunciamiento evidencia una pulsión dentro del peronismo misionero por dirimir su conducción a través del voto de sus afiliados, alejándose de designaciones verticales, y marca una posición clara frente a posibles intervenciones de la estructura nacional del partido.

A este llamado a la normalización democrática del Partido Justicialista de Misiones, los firmantes agregan un fuerte símbolo de su tradición de lucha: su protagonismo en la resistencia a las privatizaciones de los años 90. La Agrupación Peronista 13 de Julio se destacó en esa década por su férrea oposición a la privatización de la empresa eléctrica provincial, una bandera en defensa de lo público y de los recursos de Misiones.

pj dos

Esa posición, que en su momento implicó una fuerte confrontación con las políticas neoliberales impulsadas desde los gobiernos nacional y provincial, aparece hoy como un antecedente que refuerza su postura contra las “intromisiones centralistas” y a favor de la autodeterminación del peronismo local.

La referencia histórica no es menor. Al evocar esa lucha, el sector que reclama elecciones sin exclusiones se inscribe en una línea “resistente” dentro del peronismo, opuesta a decisiones que consideraban ajenas a los intereses provinciales. Esta característica fortalece el discurso presentado en el comunicado, nutrido de una “épica de luchas y resistencias del peronismo misionero unido en los momentos más difíciles”.

De este modo, la presentación adquiere una profundidad histórica adicional, al vincular la defensa actual de la democracia partidaria con la defensa pasada de los bienes públicos y del patrimonio provincial, siempre bajo la bandera de la Justicia Social.

El comunicado

“Los peronistas misioneros ratificamos nuestra determinación irrenunciable de normalizar el Partido Justicialista provincial mediante elecciones libres y transparentes, con la participación de todos los afiliados, sin proscripciones. Es necesario recuperar la mística y la unidad de todas las compañeras y compañeros que son parte de este gran movimiento político, ‘por conciencia nacional, por procedencia popular y por una fuerte convicción personal’.

El rechazo a toda intromisión centralista que nos inculcara nuestro héroe Andresito se reafirma frente a cualquier intento amañado de imponernos designios ajenos al sentir misionero. La historia de nuestro Partido Justicialista se nutre de una épica de luchas y resistencias del peronismo misionero unido en los momentos más difíciles, y de una gran responsabilidad de gestión en los tiempos gloriosos, siempre enarbolando las banderas de la Justicia Social que nos legaron Perón y Evita como principio rector de todo nuestro accionar.

Las agrupaciones políticas y organizaciones sindicales que somos parte de la gran historia del peronismo de Misiones hacemos un llamado a toda la militancia del Movimiento Justicialista para definir los destinos partidarios en el ejercicio democrático de elecciones con reglas claras, sin exclusiones, en la firme convicción de que ‘para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista’”.

Funcionales a Milei

La Intervención Normalizadora del Partido Justicialista de Misiones, a cargo de Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, resolvió suspender de manera preventiva las afiliaciones del actual diputado nacional y aliado al Frente Renovador, ex presidente del PJ provincial, Alberto Arrúa; de Myriam Analía Comparín, ex vicepresidenta; y de Fernando Martín Kornuta, ex apoderado del partido.

La decisión fue comunicada oficialmente junto a un balance del proceso de afiliaciones que el PJ impulsa desde hace varios meses, con el objetivo de reconstruir su vida institucional en la provincia. En el comunicado se señala que a los tres “se les imputan, entre otras conductas, un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei”, además de la “sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias”.