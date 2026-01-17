Carlos Martínez León, exoficial de la Armada de Venezuela: "Lo primero que sentí cuando EE.UU. bombardeó fue dolor"

Las bombas estadounidenses que cayeron en Venezuela el sábado 3 de enero sacudieron al régimen de Nicolás Maduro , al país y a la región, pero también a Carlos Martínez León , un ingeniero militar que hasta el día de su retiro en 2013 integró las filas de las Fuerzas Armadas del chavismo como oficial de la Armada de Venezuela .

Declarado traidor a la patria por el régimen de Maduro, Martínez León reconstruyó su vida en la Argentina tras ser señalado por participar de protestas contra el Gobierno bolivariano. Aún así, a kilómetros de distancia, sintió el impacto de los misiles. "Lo primero que sentí cuando vi esa noticia fue dolor. Se bombardeó muy cerca de los parques donde yo iba a correr, la escuela de Ingeniería Militar donde yo estudié, en el Fuerte donde vivía", manifestó en diálogo con MDZ .

A lo largo de la entrevista, el exmilitar recordó sus primeros pasos junto a las juventudes bolivarianas que prometían ser "un movimiento nacionalista que acabara con la corrupción" y su transformación a partir de la relación entre Hugo Chávez y la Cuba de Fidel Castro. Martínez León también palpitó el nuevo escenario para Venezuela tras la salida de Maduro y llamó a desarmar todo el aparato chavista "que tomó hasta la célula más pequeña del Estado".

"Eso va a durar un tiempo. Obviamente también hay que tener en cuenta que el presidente Trump tiene elecciones muy pronto y le interesa tener un caso de éxito en Venezuela. Seguramente va a poner toda la carne en el asador para que eso suceda", remarcó el exoficial.

- Usted formó parte tempranamente del chavismo con el surgimiento de las Juventudes Bolivarianas, ¿cuál fue la clave que vio en ese proceso que explica la hegemonía que tomaría luego el chavismo en Venezuela y en las Fuerzas Armadas?

- Es un proceso largo, que viene de mucho antes de que yo naciera. Yo nací en el año '69 y todo lo que fue el castrocomunismo en Venezuela comenzó cerca del año 60, luego del éxito de la revolución en Cuba. Pero en mi caso yo estudié el Liceo Militar desde el año '81 al '86 y tomé la decisión de ingresar a la Escuela Naval. Había una posibilidad de una beca para estudiar en Estados Unidos, donde fui a estudiar inglés y al año siguiente ingresé a la escuela.

- En ese momento existían unas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos muy diferentes a las que vemos ahora.

- Teníamos relaciones muy cercanas. Había instructores y asesores militares dentro de las Fuerzas Armadas, en el Fuerte Tiuna que bombardearon el sábado antepasado. Los veíamos caminar dentro del fuerte, hacíamos vida con ellos, jugábamos beisbol, era una relación muy cercana.

- ¿Dónde se rompe eso?

- Luego del éxito político del comandante Hugo Chávez, pero eso ya es mucho más adelante, en 1999 cuando asume el Gobierno. En mi caso yo salgo de la Escuela Naval en el año 89, dos años después de haber ingresado, por haberme involucrado un poco en los movimientos bolivarianos. No tuve opción de continuar en la Marina y me voy a la universidad a estudiar ingeniería industrial. Empiezo a trabajar como ingeniero, pero nunca perdí el contacto con mis compañeros y en el año '92, yo participé en un segundo plano del golpe de estado de Chávez, lamentablemente.

"Vendían un movimiento nacionalista, nunca comunista"

- ¿Se arrepiente?

- Uno no se arrepiente de las acciones que ha hecho en la vida, porque son lo que hacen ser a uno lo que es actualmente. Pero quizás si se me presentara la oportunidad ahora no lo volviera a hacer.

- ¿Qué lo convocó en ese entonces a formar parte?

- Ellos vendían un movimiento nacionalista que iba a acabar con la corrupción de los políticos y que iba a tomar el país para enrumbar a un futuro mejor. Nunca se dijo que era un proceso comunista ni socialista. Siempre la etiqueta fue de un proceso nacionalista de desarrollo del país. En el 2005 tengo la oportunidad de acercarme de nuevo la Armada y regresar a la carrera militar y ahí ya como ingeniero me incorporé en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada.

"Venezuela es un cuartel"

- ¿Cómo explicaría la relación entre las Fuerzas Armadas y el Estado en la Venezuela de estos últimos años?

- Simón Bolívar decía: "Ecuador es una iglesia, Colombia es una universidad y Venezuela es un cuartel". En la Venezuela actual, pero mucho más en de los años 70, 80 y 90, la relación sociedad-Fuerzas Armadas es muy cercana. En los 70 y 80 más, porque venía justamente de haber evitado en los '60 que la guerrilla castrocomunista tomara el gobierno después de varios intentos de invadir el país. Vaya usted a ver, después de tantos años creo que Fidel nunca se imaginó que iba a tener la oportunidad de tomar Venezuela por la vía pacífica. Eso sucedió después del golpe de Estado del 92, a través de la relación muy cercana entre Fidel y el comandante Hugo Chávez.

- Usted que estuvo inserto en las Fuerzas Armadas y fue compañero de Diosdado Cabello, ¿qué clase de persona es?

-Fui unos años menor, conocí a Diosdado desde muy joven. Siempre fue muy inteligente, hay que tener en cuenta que los oficiales que organizaron el Movimiento Bolivariano en el año 92 eran los primeros de su promoción. Era un tipo muy inteligente. Después vino el cambio de personalidad y de pensamiento, donde ya empezó a moverse en los círculos de poder, de dinero, de relación con la guerrilla colombiana y eso lo llevó a la relación con el narcotráfico colombiano.

"Es evidente que existe el Carte de los Soles"

- Hace unas semanas, medios norteamericanos consignaron fuentes del Departamento de Justicia que aseguraban que Estados Unidos iba a dejar de considerar la existencia del Cártel de los Soles como organización terrorista. ¿Usted qué pudo ver durante su paso por las Fuerzas Armadas?

- Desde mi punto de vista, el Cartel de los Soles es evidente que existe. Yo no tuve la oportunidad, afortunadamente, de tener ninguna relación directa con esa organización, pero sí sé que que habían muchas negociaciones con los cárteles de la droga y y por ahí nació esto.

- ¿Pero era algo estructural, extendido desde la cúpula a todo el sistema? ¿O eran casos aislados dentro de las Fuerzas?

- Evidentemente empezó a extenderse desde los altos grados de las Fuerzas Armadas y después empezó a bajar, sobre todo apuntalado en una de las de las cuatro fuerzas: la Guardia Nacional, una fuerza como la Gendarmería en Argentina pero con status militar. La Guardia Nacional era la que está en frontera, la que cuida los pasos y la que tiene la jurisdicción en los temas de droga. Ahí empezó a permear los estratos de poder de esa fuerza, incluyendo a generales que estaban muy involucrados.

"Si voy a Venezuela puedo ser objeto de captura"

- Has comentado en otros reportajes que en 2016 te declararon traidor a la patria en Venezuela, ¿por qué?

- Yo me había retirado en el 2013, pero no solo eso. En Venezuela hubo varias manifestaciones y eventos de oposición al gobierno chavista y yo estuve participando. Obviamente ellos tienen inteligencia por todos lados y me vieron, me puntualizaron y hicieron esa declaración. Eso significa que si yo voy a Venezuela puedo ser objeto de captura.

- ¿En algún momento temiste por tu seguridad personal o la de tus allegados?

- Estando aquí en Argentina no. Ha sido un un pueblo que nos ha abierto las puertas, los brazos y nos ha cuidado a todos los venezolanos. Si estuviera en otro país como por ejemplo Chile, donde pasó lo que le pasó al teniente Ojeda, sí temiera por mi seguridad.

"Lo primero que sentí cuando vi la noticia fue dolor"

Carlos Martínez León: "Lo primero que sentí cuando bombardearon fue dolor"

- Como persona que se formó como militar nacionalista. ¿Te produjo sensaciones encontradas el bombardeo a tu país de hace unas semanas o lo entendiste como algo necesario?

- Uno tiene emociones adentro. Lo primero que sentí cuando vi esa noticia fue dolor. Se bombardeó muy cerca de los parques donde yo iba a correr, la escuela de Ingeniería Militar donde yo estudié, en el Fuerte donde vivía. Y también sabiendo que todos esos ataques iban a cobrar vidas humanas, que normalmente son inocentes. Porque por ser militar no se quiere decir que son chavistas ni delincuentes. Ahí murieron muchos sargentos, soldados, tenientes oficiales de baja graduación que estaban haciendo su trabajo. No se sabe todavía la cifra exacta, pero estamos hablando de entre 90 y 100 militares venezolanos, más los 32 cubanos que estaban en el primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro. Uno siente esas cosas, pero también sé que Estados Unidos estaba haciendo una operación de extracción. Y para poder llegar a Caracas, que es un valle rodeado de montañas, y poder meter helicópteros de transporte de personal, ellos tenían que anular ciertas posiciones de comunicaciones y de ataque antiaéreo que les daba la seguridad de no tener ningún problema.

- ¿Qué opina de este debate que surgió entre quienes sostienen que el ataque de Estados Unidos fue una violación del derecho internacional que infringe la soberanía de un país de la región y quienes dicen que simplemente no se podía tolerar más tiempo la presencia de un régimen como el de Nicolás Maduro?

- Cuando tú me hablas del derecho internacional que ha tenido que que respetar el presidente Trump, es el mismo derecho internacional que volteó la vista a otro lado cuando mataron a golpes y torturaron al capitán Acosta Arévalo; que hizo la vista gorda con los casi mil presos políticos sin ningún tipo de proceso judicial; que nunca les hizo caso a miles de denuncias de la oposición en la Corte Internacional Penal; que también hizo la vista gorda cuando les llevaban las actas de las elecciones donde ganó González Urrutia. Entonces, ¿cuál es ese derecho internacional? Por otro lado, la gente que habla de soberanía, ¿cuál soberanía tenía Venezuela? Si era un país invadido, prácticamente una colonia de Cuba, pero también estaban metidos y llevándose los recursos Rusia, China e Irán.

"Es evidente que Trump negoció con Rusia y China"

- ¿Cómo se piensan ahora las Fuerzas Armadas en Venezuela sin Maduro?

- La operación dejó muy mal a las Fuerzas Armadas. Se demostró la incapacidad de defender una posición, desde un punto de vista profesional militar. Fue básicamente una humillación. Ojo, también viendo la capacidad y la tecnología que tiene Estados Unidos, la primera potencia militar en el mundo. También hay que tomar en cuenta la disminución de poder que ha tenido el general Padrino López. Evidentemente ha salido de de del triunvirato de poder en Venezuela y quedó en segundo plano.

- ¿Qué opina de la hipótesis de un posible retiro del apoyo ruso en la región, que se mencionó luego de que todo el personal diplomático de Putin se retirara del país poco antes del operativo?

- Yo creo que sí, porque antes de hacer esto es evidente que el presidente Trump tuvo sus negociaciones con Rusia y también seguramente con China. Hay un detalle importante, fíjense que Delcy Rodríguez unos cuatro días antes de la extracción estuvo en Moscú. ¿Cómo se lee eso? Para mí estuvo allá recibiendo lineamientos.

"EE.UU. sabía donde estaba Maduro"

- La operación tuvo información desde adentro, se conocía la ubicación de Maduro y fue un movimiento preciso. ¿Cree que hubo un acuerdo dentro del propio régimen de Maduro o fue simplemente la inteligencia estadounidense?

- Ellos sabían hasta un nivel de información, quizás no sabían los detalles y la contundencia de la operación. Obviamente también hubo filtración de inteligencia, la CIA hizo un excelente trabajo. Seguramente ahí hubo inteligencia externa como la que le hicieron a Osama Bin Laden, de revisar su movimiento del punto de vista satelital, pero también hubo un trabajo de inteligencia interna. Seguramente alguien, no puedo decir quién, que facilitó información de la rutina de Maduro. Recuerden que él dormía en dos o tres casas. Todo eso ha tenido que haber sido dado a los Estados Unidos para poder armar la operación, si no hubiera sido imposible hacerla, porque fueron muy puntuales. Sabían en dónde estaba, la configuración de la vivienda internamente, en qué cuarto dormía, cómo eran los pasillos. Eso es muy propio de las unidades de operaciones especiales de los norteamericanos, principalmente del Delta Force y de los Seals.

- En este escenario se habla de una tensión de poder interna dentro gobierno venezolano: Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. ¿Cómo ve su resolución?

- Padrino López seguramente está muy disminuido de poder. Además de que quien lo anclaba a él en el poder, ya no está, que era Nicolás Maduro. No me extrañaría que salga del Ministerio en los próximos días. En el caso de Diosdado estoy seguro que está, primero, preocupado por su destino. Sabe que él es el próximo en la lista de Estados Unidos, es un tipo muy inteligente, y además de eso seguramente está organizando alguna forma de defensa o de saboteo a la política de Estados Unidos. Y en el caso de los Rodríguez, son los que tienen capacidad de negociación ahorita. Por eso es que Trump permitió que Delcy tomara el poder. Obviamente esto tendrá un tiempo de caducidad, ellos van a salir de gobierno en algún momento.

"Trump quiere un éxito y va a poner toda la carne al asador"

- ¿No ve la posibilidad de que continúen en el poder por la vía democrática? Si la economía se ordena, llegan las inversiones petroleras e intentan presentarse en una elección...

- Ese escenario puede llegar a ocurrir, es posible. Espero que no sea así. Espero que se les ofrezca lo que se le estaba ofreciendo a Nicolás Maduro. Una salida elegante, vete tranquilo, no te quito tu plata. Vete a Uzbekistán, disfruta tu vida y no estés aquí molestando y haciendo posible una revolución que no es posible.

Carlos Martínez León - Trump quiere un éxito en Venezuela

- ¿Qué desafíos tiene por delante Venezuela, con el tutelaje de Estados Unidos y este nuevo modelo del régimen con Delcy Rodríguez?

- En principio tengo mucha esperanza, pero hay que entender que este es un proceso largo y complicado. Trump sacó del medio a Maduro y está negociando con quien tiene capacidad de negociación. Faltan muchas cosas, desmontar los colectivos; cuidarse de que no se arme una guerrilla que vaya en contra de este proceso; reorganizar todos los poderes del Estado que están completamente tomados por el chavismo. El chavismo tomó hasta la célula más pequeña del Estado. Ellos replicaron el modelo cubano de los comités de defensa de la Revolución.

- ¿Eso qué implica?

- Eso quiere decir que tú vives en un departamento y en esa cuadra tienes una serie de personas chavistas que te miran, ven lo que tú dices, cómo te comportas. Y si no eres afecto al régimen, te denuncian, no permiten que venga la ayuda de la comida, de las medicinas, etcétera. Todo eso hay que desmontarlo. Eso va a durar un tiempo. Obviamente también hay que tener en cuenta que el presidente Trump tiene elecciones muy pronto y le interesa tener un caso de éxito en Venezuela. Seguramente va a poner toda la carne en el asador para que eso suceda.

- ¿Usted se ve volviendo a Venezuela?

- No, para nada. Seguramente iré, pero de vacaciones. A que mi señora conozca donde me crié, donde estudié. Pero no, yo hice, gracias a Dios, una vida estable aquí. Tengo mi familia, me siento bien, es un país hermoso que nos ha recibido con las manos abiertas. Aquí me quedo.