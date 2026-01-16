Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab, pieza clave de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez anunció en Telegram la destitución de Álex Saab como ministro, fusiona Industrias con Comercio y nombra a Luis Antonio Villegas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias y Producción Nacional, una decisión que sacude al esquema de poder del chavismo. El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial de Telegram, sin mayores detalles sobre los motivos del desplazamiento.

Saab era considerado una pieza clave del círculo de Nicolás Maduro, tanto por su rol político como por su peso en el entramado económico del régimen. Su salida se produce en un contexto de reconfiguración interna del Gobierno venezolano y de fuertes tensiones políticas.

Fusión de carteras y nuevo ministro Junto con la destitución, Rodríguez resolvió fusionar los ministerios de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional, en una movida orientada a concentrar la gestión económica. La decisión busca unificar la conducción de áreas estratégicas vinculadas a la producción y distribución de bienes.

El nuevo ministerio unificado quedará a cargo de Luis Antonio Villegas, quien asumirá la responsabilidad de coordinar la política industrial y comercial. Su designación marca un intento de ordenar el frente económico en un escenario complejo para el país.

Impacto político del cambio La salida de Álex Saab es leída como un golpe significativo dentro del oficialismo venezolano, dado su vínculo histórico con Maduro y su exposición internacional. El desplazamiento podría indicar un cambio de estrategia o un reacomodamiento de lealtades en la cúpula del poder.