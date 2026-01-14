Encerrado en Estados Unidos, Nicolás Maduro lanzó un mensaje de resistencia y respaldo a Delcy Rodríguez

El exdictador venezolano Nicolás Maduro envió un segundo mensaje a su país desde su lugar de reclusión en Estados Unidos , en el cual exhorta al pueblo venezolano a confiar plenamente en la mandataria encargada Delcy Rodríguez .

Según un informe de Xinhua, el mensaje fue transmitido por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, quien precisó que la comunicación fue enviada a través de los equipos jurídicos de su padre.

"Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron", expresó el parlamentario durante una movilización popular en Caracas.

Maduro Guerra explicó que este nuevo pronunciamiento ratifica la firmeza política del exmandatario y su respaldo absoluto a la presidenta encargada en un contexto que calificó de complejo para Venezuela .

"Tuvimos un mensaje de él y de ella, nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia", señaló.

El diputado llamó a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación y a mantener la cohesión nacional, subrayando la importancia de recurrir únicamente a fuentes oficiales.

"Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán decir cosas para confundir, pero, ante eso: claridad política e ideológica", afirmó.

Las declaraciones se produjeron en el marco de una movilización de los trabajadores del transporte venezolanos en distintos puntos de Caracas, quienes reiteraron su respaldo al Gobierno nacional y exigieron la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron capturados y sacados del país durante una incursión militar de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero pasado, la cual también dejó al menos 100 muertos y decenas de heridos, además de numerosos daños en cuatro ciudades de Venezuela.