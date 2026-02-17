El Carnaval desbordó las sierras de Córdoba y marcó el pico turístico del verano

El fin de semana extralargo de Carnaval volvió a confirmar una tendencia que se repite año tras año: las Sierras de Córdoba alcanzaron su punto máximo de ocupación y movimiento turístico y, por momentos, colmaron su capacidad de alojamiento.

De acuerdo con datos difundidos por la Agencia Córdoba Turismo, la provincia recibió unas 417 mil personas entre el sábado y el lunes, lo que representa un crecimiento del 32% respecto al mismo fin de semana de 2025, cuando se habían contabilizado 316 mil visitantes.

El fenómeno combina varios factores: los dos feriados consecutivos, su ubicación en plena temporada de verano y, en esta ocasión, un calendario que ubicó Carnaval a mediados de febrero, potenciando la llegada tanto de turistas que ya estaban vacacionando como de quienes aprovecharon la escapada de cuatro días.

Eventos masivos como el Cosquín Rock sumaron impacto, especialmente en el Valle de Punilla , aunque desde el sector remarcan que el alto nivel de ocupación se extendió a prácticamente todos los valles serranos.

Desde la Agencia señalaron que hubo “ocupación histórica” en comparación con años anteriores y hablaron de derivaciones a localidades cercanas ante la falta de plazas disponibles. El impacto económico estimado ronda los 100 mil millones de pesos, sin contabilizar el movimiento generado por el festival.

“La ocupación tiene niveles históricos en el comparativo de la misma fecha con años anteriores. Estamos orgullosos y felices: somos la provincia más visitada del país”, expresó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Desde el inicio del finde a hoy pasearon alrededor de 420 mil personas, un número que superó las expectativas previas. “Todos los valles están repletos, hay ocupación al 100% en la mayoría de las localidades. Esto gracias al enorme impulso de una grilla de festivales, fiestas y distintos atractivos que el gobernador Martín Llaryora se encarga de acompañar y apuntalar”, precisó Capitani.

Ocupación casi total

El relevamiento oficial indica que en el Valle de Punilla varias localidades alcanzaron el 100% de ocupación, mientras Villa Carlos Paz rozó el 95%. En Calamuchita, destinos como Santa Rosa, Villa General Belgrano y La Cumbrecita se ubicaron entre el 98% y el 100%.

cosquín rock 2026 lleno total

En Traslasierra, Nono, Mina Clavero y Villa Cura Brochero también registraron ocupación plena, y en otras regiones serranas los niveles oscilaron entre el 85% y el 100%. Incluso fuera del circuito serrano, Miramar de Ansenuza completó su capacidad hotelera.

Con estos números, la provincia ya superó los cinco millones de turistas en lo que va de la temporada, acercándose al objetivo de 6,5 millones previsto para el verano 2026.

Aunque el movimiento se concentró en tres o cuatro noches intensas, el “finde” de Carnaval volvió a consolidarse como el gran termómetro de la temporada turística cordobesa.