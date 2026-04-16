El Banco Ciudad subasta anillos, collares y pulseras de oro: cómo participar
El Banco Ciudad confirmó una nueva subasta de joyas y alhajas de oro. Los detalles para participar y las fechas clave.
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El Banco Ciudad confirmó una nueva subasta para los primeros días del mes de mayo. Se trata de un nuevo remate que organiza la entidad y en esta ocasión hay anillos, collares y pulseras de oro y oro blanco puestas a disposición para la puja de los interesados.
El remate se llevará a cabo de forma online el 12 de mayo próximo y se puede consultar las bases y condiciones para participar de la subasta en el sitio web del Banco Ciudad en el apartado de las subastas.
Lo que pone a remate la institución son 24 lotes con anillos, pulseras y collares de oro en perfecto estado. Los precios parten desde los $80.000 y suben hasta los 4 millones de pesos.
Paso a paso: cómo inscribirte para participar de la subasta
Si querés participar en la Subasta Nº 3781 o en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:
- Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar
Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).
- Elegir la subasta que te interesa
Buscá en el listado la Subasta Nº 3781 y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.
- Leer las condiciones de venta
Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).
- Constituir la caución
Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.
- Esperar habilitación por email
Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.
- Ofertar online
El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.
tps://subastas.bancociudad.com.ar/subasta/3853