El Banco Ciudad subasta anillos, collares y pulseras de oro: cómo participar

El Banco Ciudad confirmó una nueva subasta para los primeros días del mes de mayo. Se trata de un nuevo remate que organiza la entidad y en esta ocasión hay anillos, collares y pulseras de oro y oro blanco puestas a disposición para la puja de los interesados.

El remate se llevará a cabo de forma online el 12 de mayo próximo y se puede consultar las bases y condiciones para participar de la subasta en el sitio web del Banco Ciudad en el apartado de las subastas.

Lo que pone a remate la institución son 24 lotes con anillos , pulseras y collares de oro en perfecto estado. Los precios parten desde los $80.000 y suben hasta los 4 millones de pesos.

Paso a paso: cómo inscribirte para participar de la subasta

Si querés participar en la Subasta Nº 3781 o en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta que te interesa

Buscá en el listado la Subasta Nº 3781 y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.

tps://subastas.bancociudad.com.ar/subasta/3853