El abogado de la argentina detenida en Brasil explicó si podría quedar presa: "Es distinto que en Argentina"

Luego de ser detenida en Brasil después de realizar gestos racistas a un trabajador de un bar en Ipanema, la familia de la abogada argentina de 29 años, Agustina Páez, había comentado que estaba "atemorizada" . Ahora habló el abogado de la detenida y dio detalles sobre la posibilidad de ser deportada y aclaró que los procesos judiciales en Brasil son más lentos.

"La denuncia todavía la tiene el juez municipal, el código de procedimiento de Brasil es distinto. No hay un plazo establecido para la derivación de esa denuncia", comenzó explicando Sebastián Robles, abogado de la joven detenida.

Además, aclaró que no hay plazos estipulados: "Estamos con la incertidumbre de que esto puede durar un mes, un día, dos semanas o tres meses. Hoy debería estar entrando en Argentina".

A su vez, Robles comentó que hay videos que muestran cómo Agustina y su grupo de amigas, con las que se encontraba en ese momento, fueron agredidas en el bar y al salir, lo que desencadenó en los gestos que después se viralizaron.

"Tiene videos donde se ve que las personas le dicen: 'deme un ticket, ustedes no pagaron'. La obligaron a que paguen, las tres chicas asustadas y después una persona las seguía y les hacía señas ofensivas. Eso provocó todo esto", comentó.

La diferencia de los procedimientos con Argentina

"Para imputar una condena tiene que existir un dolo específico. Acá hay un contexto general, que deberá analizar seguramente el juez. Por eso confiamos en que la justicia brasileña lo haga como corresponde y que haga un análisis concreto de toda la situación para ver si hubo un momento de calentura o realmente fue un acto racista y de discriminación", agregó.

"El proceso de Brasil es muy inquisitivo, al acusado y al imputado se lo deja para el último para que pueda declarar. Se hace todo el procedimiento y recién a lo último tiene la posibilidad de defenderse. Es un proceso que lleva su tiempo. Nosotros solicitamos que se secuestren las cámaras de seguridad para que se pueda analizar el contexto. Solamente se la ve a Agustina".

Finalmente, también brindó detalles de cómo se encuentra la joven, donde la familia comentó que recibió amenazas en las últimas horas. "Están por viajar algunos familiares que están viendo si viajan o no, hoy está sola. Tiene mucho miedo. Recién hablé y está llorando constantemente", concluyó.