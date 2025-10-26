Domingo de elecciones con tiempo estable: así estará en Mendoza
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada agradable este domingo de elecciones en Mendoza.
El pronóstico del domingo de elecciones en la provincia de Mendoza anticipa una jornada estable y agradable en todo el territorio. Según el Servicio Meteorológico Nacional(SMN), la mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 24°C, con un clima ideal para quienes salgan a votar.
Un día tranquilo para votar
Durante la tarde, el cielo irá nublándose de a poco, aunque no se esperan lluvias. Además, habrá un leve aumento de temperatura respecto del sábado, que comenzó con algunas precipitaciones en distintos puntos de la provincia.
En la zona cordillerana, el cielo se mantendrá algo nublado, pero sin fenómenos meteorológicos relevantes. Las temperaturas también subirán levemente, generando un ambiente templado y agradable hacia la tarde.
De esta manera, los mendocinos podrán acudir a las urnas bajo un clima sin sobresaltos, en una jornada clave para la provincia.
Pronóstico extendido: cómo comenzará la semana en Mendoza
El inicio de la semana se presentará con un descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. El lunes se espera una mínima de 8°C y una máxima cercana a los 16°C, con cielo parcialmente nublado y sin chances de precipitaciones.