Domingo de elecciones con tiempo estable: así estará en Mendoza

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada agradable este domingo de elecciones en Mendoza.

Un día tranquilo para votar Durante la tarde, el cielo irá nublándose de a poco, aunque no se esperan lluvias. Además, habrá un leve aumento de temperatura respecto del sábado, que comenzó con algunas precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

viento zonda ciudad de mendoza El pronóstico para el domingo de elecciones en Mendoza anticipa un día ideal para ir a votar. Walter Moreno/MDZ En la zona cordillerana, el cielo se mantendrá algo nublado, pero sin fenómenos meteorológicos relevantes. Las temperaturas también subirán levemente, generando un ambiente templado y agradable hacia la tarde.

De esta manera, los mendocinos podrán acudir a las urnas bajo un clima sin sobresaltos, en una jornada clave para la provincia.