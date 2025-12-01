Docentes de periodismo fueron a la Antártida y están varados hace casi 20 días

Los profesores de la Universidad de River viajaron para una actividad y aún no pudieron regresar por problemas meteorológicos.

Los docentes debían viajar por tres días para una actividad pero por el clima y un desperfecto, aún no pudieron retornar.

Daniel Bertagno y Ricardo Rivas son docentes de la carrera de Periodismo en la Universidad de River. Ambos habían viajado a la Antártida, a la Base Marambio, para una actividad académica, pero dadas las condiciones climáticas están varados hace aproximadamente 20 días.

Los profesores habían viajado el pasado 15 de noviembre, donde debían participar de una actividad durante 36 horas, pero ahora, por estos problemas meteorológicos, se desconoce cuándo podrían regresar a Buenos Aires, ya que los aviones no pueden aterrizar.

El relato de uno de los docentes varados en la Antártida "Era una misión académica de la Universidad de River, porque tenemos alumnos acá en la Antártida que están estudiando, y vinimos por una serie de actividades", contó Bertagno para radio LT3 de Rosario.

"Teníamos pensado estar solo tres días, pero siempre —y esto lo aprendimos en estos días— todo está sujeto acá a las condiciones logísticas y a las condiciones meteorológicas", subrayó. "La idea fue venir acá para cerrar el año, presentar un libro y hacer una clase en vivo, al revés de lo que se hace siempre, porque se hace todo desde Buenos Aires para el resto del país en vivo por Zoom", concluyó.