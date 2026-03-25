Día del Taco: promociones y descuentos para disfrutar la cocina mexicana en Mendoza

En el marco del Día Mundial del Taco , Godoy Cruz confirmó una propuesta con promociones 2×1 en tacos en distintos locales del departamento. Se trata de una iniciativa, impulsada junto a comerciantes gastronómicos. Así, mendocinos y turistas podrán disfrutar de uno de los platos más emblemáticos de la cocina mexicana.

De esta manera, el martes 31, quienes participen podrán acceder a la promoción abonando en efectivo o por transferencia. Cabe destacar que, para ello deberán realizar reserva previa en los comercios adheridos.

La propuesta forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer el desarrollo económico y comercial del departamento. En este sentido, se busca consolidar a Godoy Cruz como un polo gastronómico de referencia en Mendoza.

Por lo tanto, este tipo de iniciativas no solo promueven el consumo en locales locales. También, generan nuevas experiencias para vecinos y visitantes, incentivando la actividad del sector.

Para aprovechar el 2×1 en tacos, las personas interesadas deberán ingresar al siguiente enlace . Es que, a través de este link, se podrá obtener un código de beneficio y luego realizar la reserva correspondiente en el comercio elegido

Es importante tener en cuenta que, el código será solicitado al momento de confirmar la reserva. Por lo tanto, es un paso indispensable para acceder a la promoción.

Los locales que participan de esta propuesta son:

La Taquería – Ceretti 244, Centro Comercial Planta Uno.

Taco Azteca – Av. San Martín Sur 2875, Centro Comercial Palmares

Tacos México – San Martín 1850, Barrio Bombal.

El Día Mundial del Taco se celebra cada 31 de marzo y tiene como objetivo difundir la diversidad de este tradicional plato mexicano en todo el mundo. La fecha fue impulsada en 2007 a partir de una campaña de la empresa Televisa, con el fin de promover su consumo y destacar su valor cultural.