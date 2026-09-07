Día del Empleado de Comercio 2026: qué puede pasar con el descanso este año

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre y este año cae sábado. Como la fecha coincide con el fin de semana, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias analizan trasladar el día de descanso al lunes 28, aunque todavía no hay una confirmación oficial.

La fecha establecida por ley es el 26 de septiembre y tiene un régimen especial de descanso para los trabajadores de comercio.

Evaluan pasar el descanso por el Día del Empleado de Comercio al lunes 28 de septiembre.

La jornada fue establecida por la Ley 26.541, que determina que los empleados mercantiles tienen derecho a no trabajar durante esa fecha, con un tratamiento similar al de los feriados nacionales a efectos laborales.

Por eso, el posible traslado al lunes 28 no modifica la fecha de conmemoración, sino que busca determinar cuándo se hará efectivo el descanso este año y que alcance a la mayor parte de los trabajadores del sector.

Si se mantiene el régimen habitual, los grandes establecimientos comerciales pueden permanecer cerrados durante la jornada correspondiente al descanso.

Entre los principales comercios alcanzados se encuentran:

Supermercados e hipermercados.

Shoppings.

Mayoristas.

Grandes cadenas comerciales.

Locales de indumentaria.

Áreas administrativas de empresas del sector.

El funcionamiento puede variar según cada establecimiento y la modalidad adoptada para la fecha.

Qué negocios pueden abrir

No necesariamente habrá un cierre total de la actividad comercial. Algunos comercios suelen funcionar cuando son atendidos por sus propios dueños o familiares.

También pueden abrir determinados negocios de barrio, siempre que no impliquen el trabajo de empleados alcanzados por el régimen de descanso.

Por eso, quienes tengan previsto hacer compras durante esa jornada deberán consultar previamente los horarios del comercio.

Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio

La elección del 26 de septiembre se relaciona con la sanción de la Ley 11.729, promulgada en 1934. La norma modificó el Código de Comercio e incorporó distintos derechos laborales para los trabajadores mercantiles.

Entre otras medidas, estableció disposiciones vinculadas con las licencias por enfermedad y accidentes y las indemnizaciones por despido.

Años más tarde, el Congreso sancionó la Ley 26.541, que fijó formalmente el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio y fijó el descanso para los trabajadores del sector.