Dan 60 días para actualizar el subsidio de luz y gas: qué hay que hacer para evitar la baja

El Gobierno nacional puso en marcha una revisión de las inscripciones al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados que llevan más de un año sin poder vincularse con un servicio de electricidad o gas por redes. Los usuarios alcanzados serán notificados y tendrán 60 días corridos para corregir o completar la información.

La medida alcanza únicamente a las personas cuyas solicitudes quedaron pendientes de vinculación con un suministro de electricidad o gas contemplado por el régimen.

Según la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial, el objetivo es revisar los registros que no pudieron asociarse correctamente a un servicio debido a errores, inconsistencias o información incompleta.

La revisión busca que los usuarios que no pudieron tramitar el subsidio correctamente completen o actualicen los datos correspondientes. Foto: Archivo

Para evitar la baja automática, los usuarios que estén alcanzados por el procedimiento recibirán una notificación para informarles sobre la situación y el plazo disponible para regularizarla.

Desde la notificación, los usuarios cuentan con 60 días corridos para actualizar los datos declarados en la inscripción.

Durante ese período tienen que corregir o completar la información necesaria para que la solicitud pueda ser vinculada con el suministro correspondiente.

La instancia de regularización apunta principalmente a resolver los casos que quedaron pendientes por datos desactualizados o errores administrativos.

Qué datos pueden generar problemas

Las inconsistencias que impiden vincular una solicitud con el servicio pueden estar relacionadas con distintas informaciones declaradas durante el trámite.

Algunos de los datos que pueden requerir una actualización son:

Datos personales del solicitante.

Domicilio declarado.

Número de suministro.

Datos necesarios para identificar el servicio energético.

Corregir esos puntos dentro del plazo establecido permitirá completar la vinculación cuando el problema se origine en información incorrecta o incompleta.

A qué servicios alcanza la revisión

El procedimiento contempla los servicios de electricidad y gas distribuido por redes.

En el caso del gas, la normativa incluye tanto el gas natural como el propano distribuido mediante redes. Por eso, la revisión no abarca de manera general a todos los hogares que utilizan combustibles para calefaccionarse o cocinar.

Por ese motivo, las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) quedan fuera de este proceso específico, ya que no corresponden a un suministro de gas distribuido por redes.

Qué pasa si no se actualizan los datos en 60 días

El plazo es clave para los usuarios que reciban la notificación del Gobierno. Si la información necesaria no se corrige, completa o actualiza dentro de los 60 días corridos, la solicitud será dada de baja del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La revisión busca evitar que sigan activas las inscripciones que, después de un año, todavía no pudieron vincularse correctamente con un suministro.

Por su parte, quienes regularicen los datos y completen la vinculación podrán continuar dentro de las condiciones previstas por el régimen.