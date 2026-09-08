El milagro de Emi Troncoso: cómo funciona el aparato que la mantuvo viva y cuáles son los cuidados después del trasplante

Emi Troncoso tiene 12 años y su caso conmovió a todo el país el año pasado. Después de una neumonía, los médicos le diagnosticaron un cuadro cardíaco severo. La familia viajó a Buenos Aires y la niña quedó conectada a una máquina especial hasta que recibiera el trasplate de corazón.

Mientras tanto, las cadenas de oración, ayuda económica y concientización sobre la importancia de la donación de órganos se multiplicaron y llegaron hasta personalidades como el jugador de fútbol Enzo Pérez. Finalmente, ayer llegó el corazón para Emi y la cirugía fue un éxito .

La condición de salud de Emi era tan delicada que necesitó de aparatología moderna y sofisticada para que su corazón siguiera funcionando. Se trata del Berlin Heart, un dispositivo mecánico de asistencia ventricular -un tipo de corazón artificial externo- que reemplaza la función de bombeo del corazón cuando este falla de forma grave.

"En los pacientes que tienen una patología terminal, como una miocardiopatía dilatada severa como la que Emi presentó, el corazón se cansa y no puede bombear sangre para poder ofrecerle a todos los órganos y sistemas del cuerpo la cantidad de oxígeno que necesita para funcionar. Cuando un paciente entra en insuficiencia cardíaca terminal estos dispositivos realizan la asistencia ventricular", explicó en Radio MDZ el médico cardiólogo de clínica Wolff, Sebastián Wolff.

"El Berlin Heart es un aparato externo al cuerpo que se conecta quirúrgicamente desde las arterias y hacia las venas que corresponden en cada una de las patologías y esta asistencia va a reemplazar la función del corazón de bombear la sangre para que pueda oxigenarse y que después se pueda distribuir por todo el cuerpo", agregó.

Además, el médico indicó que el periodo previo a la cirugía se llama puente hacia al trasplante cardíaco ya que se trata de aparatos con lo que una persona no puede vivir toda la vida y el paciente tiene que estar en unidades de cuidados especiales.

La niña recibió en Buenos Aires un trasplante de corazón. Captura de video

Operativo de trasplante

En Mendoza, el Hospital Italiano es uno de los centros del interior del país de referencia en trasplante cardiovascular y Wolff ha intervenido en varios de los operativos de trasplante. En lo que va la historia de la unidad, el nosocomio ya contabiliza 400 pacientes trasplantados y más de 250 pacientes en seguimiento.

"Es realmente una logística bien compleja, donde hay que coordinar un montón de equipos médicos para que el tratamiento sea exitoso, porque dentro del equipo médico hay un grupo de médicos que se dedican a realizar la ablación del órgano -que es el corazón que se va a trasplantar- entonces hay que movilizarse hasta el lugar donde está el paciente que va a donar el órgano, hacer la ablación de este órgano y coordinar los tiempos para hacer el implante en el receptor, en el paciente que va a ser trasplantado, por eso son situaciones sumamente complejas", detalló el especialista.

"Se van coordinando los tiempos y de acuerdo a la ablación que se realiza, se va calculando en el receptor cuándo empieza la cirugía para intentar que cuando llega el órgano esté todo en condiciones para ya empezar a colocar el órgano en el receptor. Entonces muchas veces la cirugía va empezando antes de tener el órgano que uno va a implantar porque hay que preparar todo el receptor para que pueda implantarse el órgano apenas llegue", agregó.

La vida después del trasplante

Wolff fue muy claro respecto a la importancia de los cuidados después del trasplante y que la evolución depende de cada paciente. "El paciente que recibe un órgano externo requiere un montón de cuidados de todo el equipo de recuperación cardiovascular para optimizar la buena recepción de ese órgano. Son pacientes que van a estar inmunodeprimidos para no hacer rechazos de este corazón y después se hacen controles periódicos bien de cerquita para ir tratando cualquier eventualidad", indicó.

"Cada paciente trasplantado es un mundo distinto, requiere un montón de seguimiento y requiere controles periódicos, pero por supuesto que si están las condiciones dadas puede volver a ser actividad física, de hecho hay un montón de actividades deportivas de pacientes trasplantados, tenemos olimpiadas de pacientes trasplantados de distintas disciplinas y son personas que pueden volver a su vida cotidiana, siempre haciendo los controles y siempre haciendo las consultas médicas con los especialistas que se dedican a estos temas", cerró.