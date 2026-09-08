Emi Troncoso recibió el corazón que esperaba y despertó tras una extensa cirugía

Después de meses de espera y una compleja situación de salud, Emilia Troncoso , la mendocina de 12 años que necesitaba un trasplante de corazón , recibió finalmente el órgano que esperaba y despertó con su nuevo corazón funcionando. La operación se realizó durante la noche del lunes y fue exitosa, según confirmó su papá, Cristian Troncoso.

"Ahí nos llamaron el cirujano y la cardióloga para decirnos que salió todo bien con la operación", contó Cristian durante la madrugada de este martes. Mientras Emilia comenzaba su recuperación, su familia recibió una noticia todavía más alentadora pocas horas después.

"Emi acaba de despertar, ya con su corazón nuevo funcionando. Está súper tranquila y preguntona", comunicó su papá cerca de las 7.00. La intervención había comenzado el lunes alrededor de las 16.30 y se extendió durante unas ocho horas.

La pequeña había recibido al mediodía la noticia de que finalmente había aparecido un corazón compatible. Fueron sus padres, acompañados por su pediatra de terapia y las psicólogas que la acompañan, quienes se lo comunicaron. Así, consciente de que había llegado el momento que esperaba desde hacía meses, Emilia ingresó al quirófano.

La niña permanecía internada desde hacía más de cuatro meses y atravesó un complejo proceso médico mientras aguardaba un órgano compatible. Durante ese período debió recibir un Berlin Heart, un dispositivo de asistencia cardíaca que permitió mantenerla con vida mientras esperaba el trasplante.

La historia de Emilia había movilizado a una gran parte de Mendoza. La niña juega al básquet desde pequeña y forma parte de Andes Talleres, club que se convirtió en uno de los principales impulsores de las acciones para acompañarla a ella y a su familia durante la espera.

Una campaña que movilizó a Mendoza

La historia de Emilia generó una enorme cadena de solidaridad en Mendoza y también recibió apoyo desde distintos puntos del país.

Uno de los movimientos más importantes se realizó justamente en Andes Talleres, donde se organizó una jornada deportiva y solidaria bajo el lema "Todos por Emi". La actividad reunió a deportistas, familias e instituciones y tuvo además como objetivo concientizar sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos.

En aquella jornada también participó Enzo Pérez, uno de los mendocinos que representó a la Selección argentina en un Mundial. El futbolista de Maipú con una extensa trayectoria, se hizo presente y disputó un partido de futsal como parte de la iniciativa solidaria.

La campaña también trascendió las fronteras de Andes Talleres y llegó a distintos escenarios deportivos. Clubes, jugadores, familias e instituciones se sumaron a la difusión del pedido por Emilia, mientras se impulsaron distintas acciones para recaudar fondos y acompañar económicamente a sus padres durante la internación y el tratamiento.

El apoyo que llegó desde todo el país

Las jugadoras de Obras Sanitarias y Ferro Carril Oeste en la previa del segundo partido de la Liga Nacional Femenina desplegaron un cartel para apoyar a Emi Troncoso. Federacion de Básquet de Mendoza

Además, el caso generó muestras de apoyo desde otros puntos del país. En el básquet femenino, por ejemplo, las jugadoras de Obras Sanitarias y Ferro Carril Oeste mostraron un cartel dedicado a Emilia antes de un partido de la Liga Nacional, sumándose al pedido de acompañamiento para la pequeña mendocina.

Ahora, después de meses de incertidumbre y una espera que mantuvo en vilo a su familia y a quienes siguieron su historia, Emilia comienza una nueva etapa. Su papá agradeció especialmente a quienes acompañaron durante todo este tiempo: "Muchas gracias a todos por las oraciones, los mensajes alentadores y la luz que han enviado a Emi. Nosotros como papás nunca vamos a olvidar este acompañamiento de todos".