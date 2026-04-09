De "bienvenida" a denuncia por abuso: el debate por los ritos de iniciación en el deporte

Una "bienvenida" a jugadoras de hockey del Club Alemán , que terminó en una denuncia por abuso , desató una fuerte polémica en torno a los rituales de iniciación: prácticas instaladas en el mundo del deporte , pero que generan cuestionamientos.

Estos rituales consisten en una "bienvenida" de los integrantes más antiguos del grupo a quienes se inician en la máxima categoría. En el fútbol, por ejemplo, el "bautismo" más común es raparles el pelo de manera desprolija a los juveniles que suben a Primera, una práctica que, poco a poco, comenzó a desnaturalizarse.

De hecho, fue Mauro Boselli, reconocido exfutbolista, quien se plantó años atrás al respecto: "No queremos hacer sentir mal a un chico que está haciendo su primera pretemporada y le gusta tener el pelo largo. No tiene sentido ridiculizarlos. Mientras estemos nosotros, no se va a dar", declaró el exdelantero de Estudiantes en 2023.

En el fútbol, el "bautismo" más común es raparles el pelo de manera desprolija a los juveniles que suben a Primera.

Si bien expertos señalan que estos ritos se han ido transformando con el correr del tiempo, también se abre el debate sobre si se trata de prácticas saludables o de situaciones a las que muchos acceden para poder pertenecer.

Lo ocurrido en el Club Alemán encendió las alarmas en el mundo del deporte. En abril de 2023, una jugadora de hockey - que en ese entonces tenía 16 años - denunció que tuvo que exponerse a un "rito de iniciación", en el que fue expuesta a determinadas situaciones humillantes tras ser promovida al primer equipo. Los hechos culminaron en una denuncia por abuso sexual, y ya hay seis jugadoras imputadas por abuso sexual simple agravado por el número de participantes.

Si bien las "bienvenidas" en el deporte continúan, aseguran que actualmente se hacen con el consentimientos de los juveniles, y sin afectar su integridad física o moral.

"A las chicas se les pregunta antes si quieren la bienvenida. Y si vemos que la están pasando mal, se suspende. Pero la mayoría de las chicas la quieren", contó una jugadora de hockey mendocina. Y ejemplificó: "Les pedimos que lleven un disfraz y que canten. Otra es desordenarles la habitación".

Club Alemán Mendoza - Google Maps Un "bautismo" en el Club Alemán reavivó el debate sobre los rituales en el deporte. Google Maps

Raúl Barrios es psicólogo, especializado en Psicología del Deporte. En diálogo con MDZ, el experto ratificó la toma de "conciencia" en torno a las "bienvenidas".

"Se han ido modificando los rituales. Los clubes han tomado conciencia de realizar los bautismos o bienvenidas de otra manera, sin afectar la integridad física o moral, sin cuestiones vinculadas a la sexualidad de jugadoras o jugadores. Los mismos deportistas han tomado conciencia de la importante de hacer otras cuestiones", declaró Barrios.

Además, comentó que actualmente existen diversas maneras de "bautizar" o recibir a un juvenil que pasa a un equipo superior, y aseguró que en los diferentes espacios en los que trabaja ya no se realizan los "bautismos" que tenían lugar hace años atrás: "Se ha avanzando a otras maneras y está muy bien", reflexionó.

"Bienvenida" ¿consensuadas?

Cuando las "bienvenidas" incluyen humillación, presión grupal o situaciones de connotación sexual, dejan de ser integradores y pasan a ser experiencias potencialmente traumáticas. Victoria Palero, psicóloga especializada en deporte (Mat. 4040), enunció las consecuencias que pueden tener este tipo de prácticas.

"En adolescentes, especialmente, este tipo de experiencias puede impactar en la autoestima, la seguridad personal, la confianza en el equipo y el disfrute del deporte. Hasta cortes de pelo no deseados pueden afectar el autoestima y vulnerar a una persona, si no es consentido", expresó.

En esta línea, la profesional destacó que si bien estas prácticas muchas veces están normalizadas, no siempre son saludables ni consensuadas. "Que algo esté naturalizado no lo vuelve adecuado. Muchas veces el deportista participa por presión o miedo a quedar afuera, no por un consentimiento real".

Además, explicó que en contextos grupales, el deseo muchas veces está atravesado por la necesidad de pertenecer o el miedo a quedar afuera, por lo que el consentimiento no siempre es completamente libre.

"Hoy el deporte tiene el desafío de generar sentido de pertenencia desde el respeto, la seguridad y la elección genuina, no desde pruebas o rituales que pueden poner en juego el bienestar de la persona", concluyó.