El abogado de la víctima de abuso sexual en el Club Alemán desmintió que haya una demanda civil

En diálogo con el programa Digamos Todo, de MDZ Radio , Francisco Machuca -representante de la víctima- contó por qué se dilató tanto el proceso judicial, explicó dónde se centra la discusión y le respondió a los familiares de las jugadoras acusadas, quienes dijeron que la situación se exageró.

Cabe recordar que el hecho que dio inicio al proceso judicial se dio en abril de 2023, cuando la víctima - quien por aquel entonces tenía 16 años- fue promovida al primer equipo. Según la denuncia, la joven tuvo que exponerse a un "rito de iniciación", en el cual sufrió tocamientos y fue expuesta a una serie de situaciones de humillación. Desde ese momento, la causa sufrió varias idas y vueltas. "A partir de octubre del año pasado se empezó a desenvolver un poco mejor la causa. En esa fecha se hizo una audiencia de oposición al archivo. La fiscal anterior de la causa quiso archivarla porque entendió que no había abuso ni ningún tipo de delito", explicó Machuca.

Desde ese momento, inició una pelea por la reapertura del expediente. "Nosotros entendimos que sí había material suficiente para continuar una investigación e incluso para imputar por el delito de abuso simple. El juez de garantía nos dio la razón", amplió el letrado, que precisó que una vez reabierta la causa la fiscal que la había cerrado no podía continuar, lo que generó más demoras.

Sin embargo, pese a las formalidades que conlleva el proceso, el abogado criticó que los tiempos se podrían haber adelantado si desde un principio se hubiera "entendido la la lógica de la causa (...) Esto de pensar que no había abuso sexual ni ningún tipo de delito ha llevado a que la causa sólo avance en la medida en que nosotros solicitábamos el impulso del proceso".

hockey aleman El hecho que inició la causa se produjo en 2023, cuando la víctima tenía 16 años y fuera promovida al primer equipo. ARCHIVO MDZ

El eje central de la discusión judicial

La carátula de la causa afirma que hubo delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por dos o más personas. En ese marco, el foco en el que se centrarán los argumentos de una y otra parte estarán puestos en los "grises" que presenta la situación investigada.

Sobre esto, el letrado explicó que "si hay hay un tocamiento en un la cola o los genitales de una persona, todos estaríamos de acuerdo en que hay un abuso simple". En esa línea, amplió que el hecho que sufrió su representada incluyó comportamientos que están ubicados en una zona gris de la ley, ya que hubo tocamientos en otras zonas y por intermedio de objetos. "Lo que pasó en esta causa es un poco eso, hay ciertos tocamientos de esa índole, pero rodeados de un montón de otros hechos que le dan una connotación sexual. Con ese fundamento nosotros entendimos que hay tocamientos típicos de abuso simple. Y el juez de garantía nos termina dando la razón", expuso Machuca .

La respuesta a los familiares de las jugadoras acusadas que afirman que hay exageración

Ante la mirada de quienes ven el hecho dentro del marco de "una joda de camaradería", el abogado resaltó que "si ves cada una de esas conductas por separado, decís bueno 'eran bromas en el contexto de esa bienvenida'... si las ves todas juntas, que pasaron en un contexto privado y que todas las cosas tenían una suerte de connotación sexual, el margen para la subjetividad es menor".

En ese sentido, aseguró que ni él ni su representada tienen nada en contra ni de las imputadas ni de sus familiares. Sin embargo, criticó que se haya intentado instalar que detrás de la denuncia hay una finalidad económica. "No hay una demanda civil interpuesta como se ha dicho, es falso. Lo que hubo fue una audiencia de conciliación obligatoria. Encima se encargaron de ventilar que existe un monto. Una de las obligaciones de ese proceso es la confidencialidad, con lo cual se ha violado ese punto", dijo Machuca.

En esa línea, el abogado resaltó que cualquier persona que sufra algún tipo de delito tiene "el derecho de exigir una reparación económica", aunque aclaró que "no por eso quiere decir que se inició un proceso de tres años por dinero".

Cómo sigue el proceso y las posibles penas

Según detalló Machuca, el martes fueron citadas seis de las jugadoras implicadas, de las cuales sólo se les pudo tomar declaración a dos. El próximo lunes continuará el proceso con esas seis deportistas, "y a partir del día 14 las otras cuatro, que tienen defensa oficial. La fiscalía les ha atribuido la presunta comisión del delito para que puedan defenderse y serán sometidas al proceso pericial de rigor", explicó el abogado.

En cuanto a las penas, Machuca dijo que en caso de ser declaradas culpables, las jugadoras podrían enfrentar penas de entre 3 y 10 años. Sin embargo, aseguró que no cree que vayan a recibir penas efectivas debido a que no tienen antecedentes previos. En ese sentido, también remarcó que ni la fiscalía ni la parte acusatoria buscan ese tipo de penas: "No buscamos una respuesta punitiva para lo que pasó, buscamos que se investigue con seriedad. Si hubiese una solución alternativa al conflicto, también estaríamos dispuestos. No queremos que estas personas transiten un proceso indeterminado y encima recibir una pena".