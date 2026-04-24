Cuánto cuesta asegurar un auto eléctrico: ¿es más caro que uno con motor covencional?

Con la consolidación de la movilidad sustentable en las calles porteñas, el tema de costo del seguro de los vehículos híbridos o eléctricos atrae la atención.

La empresa 123Seguro presentó su informe actualizado sobre los costos de protección para los vehículos eléctricos.

El análisis revela cómo influye el código postal en la prima de un vehículo tecnológico de última generación, tomando como referencia al BYD Dolphin Mini, el modelo eléctrico más vendido de marzo de 2026.

En un contexto donde se patentaron 48.972 unidades 0 km en marzo, los vehículos 100% eléctricos (BEV) registraron un crecimiento explosivo del 917,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Mientras que en marzo de 2025 se patentaron apenas 52 unidades, este año el segmento despegó impulsado por el cupo del Gobierno que permite la importación sin el arancel extrazona.

A partir de datos relevados por 123Seguro, la empresa de tecnología y soluciones de seguros en LatAm, presentó los costos promedio para el BYD Dolphin, bajo la modalidad de Terceros Completo, la póliza más demandada por ofrecer el equilibrio ideal entre protección y precio.

Esta opción es la preferida de los argentinos porque va más allá de la responsabilidad civil obligatoria. Incluye robo e incendio (total y parcial),.destrucción total por accidente y adicionales clave: Granizo, cristales y cerraduras (según la compañía elegida).

En la Ciudad de Buenos Aires, el costo de asegurar un vehículo eléctrico varía significativamente según el barrio.

Aunque el promedio de la ciudad se mantiene competitivo, la diferencia entre las zonas más accesibles y las de mayor riesgo puede superar los $14.000 mensuales. Por ejemplo, en los barrios con mayor costo (Pompeya o Liniers) puede rondar los $126.000 mensuales, mientras que los valores más bajos, en el orden de $110.000, se encuentran en Puerto Madero o Recoleta.

Para quienes residen en la zona norte o la zona administrativa, los costos suelen ser menores debido a una menor siniestralidad estadística y mayor disponibilidd de cocheras privadas.

Un dato que surge del análisis de 123Seguro es la ventaja competitiva de los vehículos sustentables frente a los modelos tradicionales de mayor rotación.

Al comparar el BYD Dolphin con un referente del segmento de combustión como el Toyota Yaris, se observa que el costo del seguro para el auto eléctrico es un 9% inferior.

Esta diferencia no solo incentiva la transición hacia energías limpias, sino que representa un ahorro directo en el costo de mantenimiento mensual para el usuario.

El BYD Dolphin no solo lidera los rankings de ventas por su autonomía y diseño, sino que su posicionamiento en el mercado permite a plataformas como 123Seguro ofrecer cotizaciones más precisas y adaptadas a un perfil de usuario que valora la innovación y la agilidad digital.

El Informe Radiografía del seguro de auto en Argentina se basa en cotizaciones reales de un BYD Dolphin mini con cobertura de Terceros Completo en la plataforma de 123Seguro para el mes de abril de 2026.