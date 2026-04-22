Hyundai presenta el nuevo IONIQ 3, un hatchback compacto totalmente eléctrico

Hyundai presentó en Europa el IONIQ 3 , un hatchback compacto totalmente eléctrico diseñado para que la movilidad eléctrica sea intuitiva, cómoda y relevante para las necesidades cotidianas europeas. El IONIQ 3 combina un diseño audaz basado en la filosofía "Art of Steel" de Hyundai , tecnología sencilla y fácil de usar, y un interior espacioso y confortable.

Como reflejo de la misión de la gama IONIQ de liderar la electrificación avanzada y la vida conectada bajo la visión de Hyundai de "Progreso para la Humanidad", su diseño equilibra la simplicidad, la precisión y la autenticidad de los materiales.

El Hyundai IONIQ 3 presenta una nueva tipología "Aero Hatch" con una silueta optimizada para la eficiencia aerodinámica y un amplio espacio interior. Su frontal bajo y elegante se integra a la perfección con una distintiva línea de techo que recorre la parte superior del habitáculo, tanto delantero como trasero, antes de descender gradualmente hasta fusionarse fluidamente con el alerón trasero. Esta geometría maximiza la amplitud interior, ofreciendo una notable altura libre al techo y mayor comodidad para los pasajeros traseros.

" Con el IONIQ 3, llevamos el diseño audaz, el placer de conducción y las funciones avanzadas de la marca IONIQ a un público más amplio en toda Europa", afirma Xavier Martinet, presidente y director ejecutivo de Hyundai Motor Europe . "Diseñado para las necesidades cotidianas de las personas, el IONIQ 3 combina una autonomía y una aerodinámica líderes en su segmento con niveles extraordinarios de espacio, comodidad y practicidad. El IONIQ 3 también marca el debut del sistema de infoentretenimiento Pleos Connect, que ofrece gráficos nítidos, una experiencia de usuario intuitiva y amplias opciones de personalización, elevando el listón en el segmento".

Aspectos destacados del Hyundai IONIQ 3

La nueva tipología “Aero Hatch” ofrece un equilibrio distintivo entre eficiencia aerodinámica y espacio interior, con un coeficiente de resistencia aerodinámica líder en su clase de 0,263.

El lenguaje de diseño "Art of Steel" de Hyundai crea superficies robustas y precisas, complementadas por la distintiva iluminación de píxeles y cuatro puntos centrales que hacen referencia a la letra "H" en código Morse.

Construido sobre la plataforma modular eléctrica global (E-GMP) de Hyundai Motor Group con arquitectura de 400 voltios, que admite un rendimiento eficiente y un uso diario.

Dos opciones de batería con una autonomía WLTP proyectada de 344 km (Autonomía estándar), mientras que la versión de largo alcance apunta a una autonomía líder en su clase de 496 km.

Carga rápida en CC del 10 al 80 por ciento en aproximadamente 29 minutos, complementada con capacidad de carga en CA de hasta 22 kW.

El habitáculo ofrece una amplitud propia de un segmento superior, gracias a un diseño de piso plano y un interior "Furnished Space", con una auténtica comodidad para cinco pasajeros, pudiendo acomodar cómodamente a tres adultos en la parte trasera.

Se espera que su generosa capacidad de equipaje de 441 litros marque la pauta en el segmento y facilite el uso diario, complementada por el Megabox integrado.

Sistema de infoentretenimiento Pleos Connect basado en Android Automotive OS (AAOS), con pantallas intuitivas y funciones de conectividad perfectas.

Sistemas avanzados de asistencia al conductor Hyundai SmartSense, que incluyen Asistente de conducción en carretera 2 (HDA2), Asistente de estacionamiento inteligente remoto (RSPA) y Monitor de visión de punto ciego.

¿Cómo satisface el Hyundai IONIQ 3 las necesidades de los clientes europeos?

El IONIQ 3 se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de los conductores habituales, las familias jóvenes y los clientes innovadores que valoran tanto la funcionalidad como el estilo. Construido sobre la plataforma modular eléctrica global (E-GMP) de Hyundai Motor Group con una arquitectura eléctrica de 400 voltios, el vehículo ofrece una combinación equilibrada de eficiencia, autonomía y capacidad de carga, diseñada para brindar comodidad y facilidad de uso en el día a día. Hay dos opciones de batería disponibles, que ofrecen autonomías WLTP estimadas de 344 km (Autonomía estándar) y 496 km (Autonomía larga), lo que permite a los clientes elegir la configuración que mejor se adapte a su estilo de vida.

¿Cómo hace el Hyundai IONIQ 3 que la tecnología eléctrica sea simple y fácil de usar?

La tecnología del IONIQ 3 está diseñada para simplificar la conducción diaria en lugar de añadir complejidad. Es el primer modelo europeo de Hyundai en incorporar el sistema de infoentretenimiento Pleos Connect, basado en Android Automotive OS (AAOS), con pantalla de 12,9 pulgadas o de 14,6 pulgadas para un acceso intuitivo a las funciones del vehículo, la navegación y la conectividad.

Funciones como Hyundai Digital Key 2 permiten el acceso sin llave mediante smartphone o dispositivos portátiles, mientras que Plug & Charge, un planificador de rutas EV integrado y la funcionalidad Vehicle-to-Load (V2L) interior y exterior facilitan una experiencia de conducción y carga eléctrica fluida. La carga rápida de CC del 10 al 80 % tarda 29 minutos en condiciones óptimas y se complementa con una capacidad de carga de CA de hasta 22 kW.

¿Cómo se ha desarrollado el IONIQ 3 para la movilidad eléctrica cotidiana en Europa?

El IONIQ 3 se diseña en Europa y se fabrica en la planta de Hyundai Motor Türkiye en zmit, lo que subraya el compromiso de Hyundai Motor Europe con el desarrollo y la producción locales. Con sistemas de propulsión eléctrica eficientes que ofrecen hasta 107,8 kW (147 HP) de potencia y 250 Nm de par motor, y una velocidad máxima de 170 km/h, el IONIQ 3 está diseñado para integrarse a la perfección en los estilos de vida europeos modernos.