Hyundai vende este sedán deportivo a un precio muy atractivo

El modelo de producción limitada de Hyundai tiene un precio inicial de 39.250 dólares para la versión con caja de cambios manual.

Hyundai confirmó los precios de su nuevo Elantra N TCR Edition 2026, inspirado en el automovilismo, con un precio inicial de $39,250 para la versión con transmisión manual. Este sedán deportivo de alto rendimiento rinde homenaje a los seis campeonatos consecutivos de fabricantes TCR de Hyundai en la serie IMSA Michelin Pilot Challenge.

El Elantra N TCR, que ofrece un rendimiento y una estética inspirados en el automovilismo, estará disponible con transmisión manual de seis velocidades o transmisión automática de doble embrague húmedo de ocho velocidades, para satisfacer las preferencias de los conductores más entusiastas.

La edición N TCR estará disponible exclusivamente con el acabado exterior Performance Blue, un merecido tributo a la herencia de la marca Hyundai N. El Elantra N TCR se ofrece en una edición limitada, lo que aumenta aún más su exclusividad y atractivo.

Hyundai Elantra N TCR Edition Hyundai Elantra N TCR Edition

Bajo el capo, este sedán deportivo equipa un motor 2.0 litros turboalimentado de cuatro cilindros que viene disponible en la versión N, con una potencia de 276 HP y tracción delantera.