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Hyundai vende este sedán deportivo a un precio muy atractivo

El modelo de producción limitada de Hyundai tiene un precio inicial de 39.250 dólares para la versión con caja de cambios manual.

Hyundai Elantra N TCR Edition&nbsp;

Hyundai Elantra N TCR Edition 

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Hyundai Elantra N TCR Edition 

Hyundai confirmó los precios de su nuevo Elantra N TCR Edition 2026, inspirado en el automovilismo, con un precio inicial de $39,250 para la versión con transmisión manual. Este sedán deportivo de alto rendimiento rinde homenaje a los seis campeonatos consecutivos de fabricantes TCR de Hyundai en la serie IMSA Michelin Pilot Challenge.

El Elantra N TCR, que ofrece un rendimiento y una estética inspirados en el automovilismo, estará disponible con transmisión manual de seis velocidades o transmisión automática de doble embrague húmedo de ocho velocidades, para satisfacer las preferencias de los conductores más entusiastas.

La edición N TCR estará disponible exclusivamente con el acabado exterior Performance Blue, un merecido tributo a la herencia de la marca Hyundai N. El Elantra N TCR se ofrece en una edición limitada, lo que aumenta aún más su exclusividad y atractivo.

Hyundai Elantra N TCR Edition
Hyundai Elantra N TCR Edition

Hyundai Elantra N TCR Edition

Bajo el capo, este sedán deportivo equipa un motor 2.0 litros turboalimentado de cuatro cilindros que viene disponible en la versión N, con una potencia de 276 HP y tracción delantera.

“Nuestro nuevo Elantra N TCR Edition, derivado del automovilismo deportivo, se basa en la fórmula ganadora del Elantra N con componentes de alto rendimiento adicionales y una estética inconfundiblemente deportiva”, declaró Olabisi Boyle, vicepresidenta sénior de planificación de productos y estrategia de movilidad de Hyundai Motor North America. “Este modelo de producción limitada sin duda entusiasmará a los aficionados a la conducción, a los seguidores del automovilismo deportivo y a los coleccionistas por igual”.

Principales características del Hyundai Elantra N TCR

  • Alerón trasero ajustable de fibra de carbono con diseño de cuello de cisne TCR
  • Llantas de aleación forjadas de 19 pulgadas, ligeras y de color negro brillante, con diseño TCR, diseñadas específicamente para alojar las pinzas de freno delanteras monobloque de cuatro pistones.
  • Emblemas de la cubierta trasera de la edición TCR
  • Volante forrado en Alcantara con distintivo Performance Blue en la parte superior central.
  • Pomo/funda de la palanca de cambios, palanca del freno de mano y reposabrazos de la consola central en Alcantara.
  • Cinturones de seguridad delanteros Performance Blue para conductor y pasajero.
  • Placa de umbral de puerta de aluminio N Performance
  • Pinzas monobloque de cuatro pistones con discos delanteros de dos piezas.
  • El Elantra N TCR está disponible con color exterior Performance Blue.
  • Lámpara de cortesía de la puerta específica para TCR

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