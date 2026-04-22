Hyundai vende este sedán deportivo a un precio muy atractivo
El modelo de producción limitada de Hyundai tiene un precio inicial de 39.250 dólares para la versión con caja de cambios manual.
Hyundai confirmó los precios de su nuevo Elantra N TCR Edition 2026, inspirado en el automovilismo, con un precio inicial de $39,250 para la versión con transmisión manual. Este sedán deportivo de alto rendimiento rinde homenaje a los seis campeonatos consecutivos de fabricantes TCR de Hyundai en la serie IMSA Michelin Pilot Challenge.
El Elantra N TCR, que ofrece un rendimiento y una estética inspirados en el automovilismo, estará disponible con transmisión manual de seis velocidades o transmisión automática de doble embrague húmedo de ocho velocidades, para satisfacer las preferencias de los conductores más entusiastas.
La edición N TCR estará disponible exclusivamente con el acabado exterior Performance Blue, un merecido tributo a la herencia de la marca Hyundai N. El Elantra N TCR se ofrece en una edición limitada, lo que aumenta aún más su exclusividad y atractivo.
Bajo el capo, este sedán deportivo equipa un motor 2.0 litros turboalimentado de cuatro cilindros que viene disponible en la versión N, con una potencia de 276 HP y tracción delantera.
“Nuestro nuevo Elantra N TCR Edition, derivado del automovilismo deportivo, se basa en la fórmula ganadora del Elantra N con componentes de alto rendimiento adicionales y una estética inconfundiblemente deportiva”, declaró Olabisi Boyle, vicepresidenta sénior de planificación de productos y estrategia de movilidad de Hyundai Motor North America. “Este modelo de producción limitada sin duda entusiasmará a los aficionados a la conducción, a los seguidores del automovilismo deportivo y a los coleccionistas por igual”.
Principales características del Hyundai Elantra N TCR
- Alerón trasero ajustable de fibra de carbono con diseño de cuello de cisne TCR
- Llantas de aleación forjadas de 19 pulgadas, ligeras y de color negro brillante, con diseño TCR, diseñadas específicamente para alojar las pinzas de freno delanteras monobloque de cuatro pistones.
- Emblemas de la cubierta trasera de la edición TCR
- Volante forrado en Alcantara con distintivo Performance Blue en la parte superior central.
- Pomo/funda de la palanca de cambios, palanca del freno de mano y reposabrazos de la consola central en Alcantara.
- Cinturones de seguridad delanteros Performance Blue para conductor y pasajero.
- Placa de umbral de puerta de aluminio N Performance
- Pinzas monobloque de cuatro pistones con discos delanteros de dos piezas.
- El Elantra N TCR está disponible con color exterior Performance Blue.
- Lámpara de cortesía de la puerta específica para TCR