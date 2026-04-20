Cómo está cambiando este año la modalidad de robo de autos

Los robos de vehículos registraron, en marzo, un incremento del 11,5% en comparación con febrero. Los autos particulares encabezaron el ranking de vehículos más robados, con el 53,49% de los casos. Les siguieron las pick ups 4x4 , que representaron el 22,09%; los utilitarios con el 12,79%; y las motos con el 8,14%. En tanto, los camiones alcanzaron el 3,49% del total, manteniendo niveles similares a los del mes anterior.

Así lo refleja el Indicador de Robo Vehicular (IRV) realizado por Ituran Argentina, empresa especializada en asistencia y recupero de vehículos, elaborado a partir de información relevada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires por su Departamento de Seguridad y Emergencias.

Uno de los datos más relevantes del informe se vincula con la evolución de las modalidades delictivas. Durante marzo, el hurto duplicó su incidencia y pasó de representar el 24,36% en febrero al 44,71% del total de los casos. En paralelo, el robo a mano armada concentró el 55,29% de los hechos registrados.

Este cambio evidencia una modificación en el comportamiento del delito, con un crecimiento sostenido de modalidades que no implican violencia directa, pero que muestran una mayor frecuencia y alcance.

En ese marco, dentro de los casos de hurto se destacó un fenómeno emergente: los robos en garaje , que no habían registrado casos el mes anterior, pasaron a representar el 7,89%. Aun así, la vía pública continuó siendo el principal escenario del delito, ya que el 92,11% de este tipo de robos ocurrió en la calle.

Al respecto, Daniela Medina, Gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina, señaló que “este tipo de variaciones no solo reflejan un aumento en la cantidad de hechos, sino también una transformación en las modalidades. El crecimiento del hurto indica una adaptación por parte de los delincuentes, que buscan operar con menor exposición, pero mayor efectividad”.

Las horas más calientes para el hurto de vehículos

En relación con los horarios, la franja comprendida entre las 18 y las 24 volvió a concentrar la mayor cantidad de robos, con el 48,84% de los casos. Le siguieron los horarios de 6 a 12 y de 12 a 18, ambos con el 17,44%; mientras que la madrugada, de 0 a 6, representó el 16,28%.

De esta manera, la tarde-noche se consolida como el momento de mayor riesgo, al concentrar casi la mitad de los hechos.

Los lugares más inseguros

En cuanto a la distribución geográfica, la Zona Oeste volvió a liderar el registro con el 47,06% de los casos.

En segundo lugar, se ubicó la Zona Sur, con el 25,88%; seguida por la Ciudad de Buenos Aires con el 18,82%; y, finalmente, la Zona Norte, que concentró el 8,24%.

El informe también volvió a poner en evidencia la fuerte presencia de bandas organizadas en los robos de vehículos. Casi el 95% de los hechos fueron cometidos por dos o más delincuentes, lo que confirma el peso de la acción grupal en este tipo de delitos.

En el detalle, los grupos de dos personas encabezaron los registros con el 43,24%, seguidos por bandas de tres y de cuatro integrantes, que representaron el 16,22% cada una.

También se registraron grupos más numerosos: las bandas de cinco y seis delincuentes alcanzaron individualmente el 8,11%, mientras que los hechos con ocho participantes representaron el 2,70%. En contraste, los robos cometidos por un solo delincuente apenas llegaron al 5,41% del total.

Sobre este punto, Franco Taraborrelli, Gerente General de Ituran Argentina, advirtió que “un dato que preocupa especialmente de nuestro análisis es la alta participación de grupos organizados en los robos, con casi el 95% de los casos cometidos por dos o más delincuentes. Esta dinámica refleja una evolución en las modalidades, que se vuelven más eficientes y difíciles de prevenir si no se cuenta con herramientas adecuadas”.

Por último, el análisis por días de la semana mostró que el lunes fue el día con mayor cantidad de robos, al concentrar el 23,26% de los hechos y marcar una diferencia significativa respecto del resto. Le siguió el jueves, con el 15,12%, y luego el miércoles y el viernes, ambos con el 13,95%.

El martes y el sábado registraron el 12,79% cada uno, mientras que el domingo volvió a posicionarse como el día con menor actividad delictiva, con el 8,14% de los casos.