"Los ladrones piensan que es un objetivo más fácil que un banco o una joyería": por qué las tarjetas de Pokemón han provocado una ola de robos en Reino Unido

Una serie de robos con allanamiento han afectado a tiendas de cartas Pokémon en todo el Reino Unido, coincidiendo con el aumento vertiginoso del valor de estas cartas coleccionables, cada vez más populares.

Celestial Collectables, en Warrington, Cheshire, es una de las últimas tiendas afectadas tras los robos ocurridos en las ciudades de Rugby, Bristol, Bournemouth, Peterborough y Nottingham, entre otras, en las últimas semanas.

Las tiendas han sufrido robos de mercancía por valor de decenas de miles de libras. La policía de Cheshire declaró a la BBC que está en contacto con la policía del noroeste y de todo el Reino Unido en relación con este asunto.

Las cartas Pokémon se coleccionan e intercambian desde hace 30 años, pero desde la pandemia de COVID-19 han atraído aún más atención en internet, y algunas de las más raras se venden por sumas astronómicas.

En una reciente subasta organizada por la casa especializada Stanley Gibbons Baldwins, se movieron más de US$2 millones en "activos de Pokémon".

Aunque la mayoría de las cartas no valen miles de dólares, las ventas de alto perfil de los artículos más raros han impulsado el interés tanto de coleccionistas como de inversores.

A principios de este año, el youtuber, luchador y boxeador Logan Paul subastó una carta de Pikachu ultrarrara y de alta calidad por la cifra récord de US$16,5 millones.

Sin embargo, a medida que aumenta el valor, también aumenta el atractivo de las cartas para los delincuentes.

"Algunos de estos ladrones no saben lo que se llevan", afirmó Roy Raftery, experto en cartas coleccionables de Stanley Gibbons Baldwins.

Él mismo ha intermediado en ventas de Pokémon por valor de más de casi US$3 millones, incluyendo una carta de Entrenador Pokémon de US$113.000 libras, un Charizard de acsi US$600.000 y un Pikachu Ilustrador de más de US$1 millón.

Un negocio lucrativo

"Los ladrones saben que Pokémon es un negocio lucrativo; saben que ahora vale la pena robarlo. Y piensan que es un objetivo más fácil que robar un banco o una joyería".

Esta misma semana, la policía de Wiltshire informó del robo en una tienda de Trowbridge, donde se sustrajeron una cantidad considerable de cartas Pokémon y otros artículos.

Desafortunadamente, Chris Grundy lo ha vivido en carne propia.

El dueño de Celestial Collectables en Warrington contó a la BBC: "Se detuvieron frente a la tienda en una furgoneta, movieron las cámaras con cepillos y rompieron el cristal".

"En apenas cuatro minutos, saquearon toda la tienda", añadió.

Grundy descubrió que su tienda de cartas Pokémon había sido la última en ser asaltada cuando un cliente lo llamó a altas horas de la noche para decirle que habían roto el escaparate.

"Por suerte, todo el dinero en efectivo y las cartas de mayor valor están en la caja fuerte", comentó.

"La mayoría de lo que robaron fueron cartas clasificadas, un montón de cartas sueltas y un montón de sobres sellados y con acabado brillante. Cajas de colección con precios que oscilan entre US$54 y US$405".

En total, Grundy calcula que se llevaron mercancía por un valor aproximado de US$80.000.

Chris Grundy El propietario, Chris Grundy, dijo que el robo fue desolador.

Es plenamente consciente de que Celestial Collectables es solo una de las numerosas tiendas de cartas Pokémon que han sufrido robos.

En Trove UK, en Bournemouth, se sustrajeron productos por valor de US$40.500 en un robo similar.

En Full Fire TCG, en Gloucester, se robaron artículos por valor de US$34.000. Otro comercio en Peterborough informó haber perdido cartas y objetos de colección por un valor aproximado de US$108.000.

El inspector detective Liam Keenan, de la policía de Cheshire, sabe que el robo en Warrington es solo uno de una serie de ataques similares.

"Aunque solo hemos tenido un incidente aquí en Cheshire, tenemos conocimiento de otros y nos hemos puesto en contacto con nuestros colegas del noroeste, así como con las fuerzas policiales de todo el país", declaró a la BBC.

Comunidad

Pero esta es no solo la historia de pequeños comerciantes que son blanco de ladrones dispuestos a destrozar sus tiendas para robar las cartas, también es una historia de comunidad.

En los días posteriores al robo, Celestial Collectables vio cómo tiendas de cartas coleccionables cercanas donaban existencias e incluso niños traían sus propias colecciones para donar.

Grundy dijo: "Hemos tenido gente que nos ha dado cartas, que ha montado muebles y que ha ayudado a limpiar. Algunos niños pequeños vinieron con sus cartas, que tal vez valían solo US$4, pero para nosotros significó muchísimo, marcó una gran diferencia. Fue increíble".

Algo que hace que estos robos sean aún más angustiantes es que muchos de estos comercios son, ante todo, proyectos apasionantes, abiertos y atendidos por personas con un amor genuino por las cartas coleccionables como Pokémon.

Card Catcher Shop Según su propietario, Sam Jackway, unos ladrones entraron en la tienda Card Catcher el Domingo de Pascua.

"Tuvimos la suerte de que solo nos robaran artículos por valor de unas US$2.700", dijo Sam Jackway, propietario de la tienda Card Catcher en Bristol.

"Pero la angustia y los problemas de salud mental que hemos sufrido, tanto yo como mis empleados, han sido bastante graves".

Su tienda fue asaltada en la madrugada del Domingo de Pascua.

"Los vi entrar en directo, ya que nuestro sistema de cámaras me envió una alerta indicando que había movimiento en la tienda. Tenemos un sistema de alarma sonora, un foco y cámaras que alertan sobre cualquier problema en el local".

"[Los ladrones] solo tardaron cinco minutos en llevarse los artículos y se asustaron con el resto de los sistemas de seguridad. La policía y yo llegamos minutos después de que se marcharan".

Chris Grundy dijo que ahora ha reforzado la seguridad en Celestial Collectables y advirtió a otros vendedores de tarjetas, e incluso a coleccionistas particulares, que deben considerar cómo proteger sus colecciones.

"Hemos mejorado enormemente nuestra seguridad: diferentes máquinas, detectores de movimiento, de todo".

"Ahora mismo es justo lo que necesitamos", dijo. "Fue desolador, pero como empresa y como comunidad, saldremos adelante. Nos encanta Pokémon".

BBC

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FUENTE: BBC