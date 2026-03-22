Cruzar a Chile, una odisea: cierran otro paso en pleno fin de semana largo.

Las autoridades que coordinan el cruce a Chile decidieron cerrar preventivamente otra de las rutas hacia ese país. De qué se trata.

Las personas que deseaban viajar a Chile durante este fin de semana largo deberán estar atentas de manera especial al pronóstico del tiempo, ya que otro de las rutas para llegar a ese país fue cerrada preventivamente este domingo.

Se trata del Paso Pehuenche, que conecta Mendoza con la nación vecina por el sur de la provincia. Debido a "condiciones meteorológicas desfavorables", se tomó la decisión de deshabilitar la ruta debido a que la transitabilidad no iba a ser segura.

El Paso Internacional Cristo Redentor volvió a ser protagonista. Este domingo 22 de marzo cerró a partir de las 00, también por condiciones meteorológicas adversas. A las 22 del sábado se había interrumpido la circulación de control de Uspallata, en Argentina, y Guardia Vieja, en Chile.

Esta medida se dio por inestabilidad con nevadas en alta montaña. Es por eso que las autoridades tomaron esta decisión de forma preventiva y el paso estará cerrado hasta nuevo aviso. Además, desde ambas coordinaciones anunciaron que las condiciones para habilitarse nuevamente se evaluaran el domingo 22 a las 21:00 horas.

Mendoza cierra la semana con una doble alerta Lo más relevante del día estará dado por las alertas vigentes. Por un lado, rige una alerta por viento Zonda que afectará al Valle de Uco y Malargüe. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se presentará con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.