Crece el estacionamiento medido digital en Mendoza: qué municipios ya lo implementan

La expansión del estacionamiento medido digital avanza en Mendoza y muestra un cambio de época en la gestión del tránsito urbano. Con la reciente incorporación de San Rafael, ya son varios los departamentos que dan el salto hacia sistemas más ágiles, sin papeles y con control en tiempo real. La apuesta provincial combina modernización, recaudación más transparente y menos contaminación vinculada al uso de materiales físicos.

En simultáneo, municipios como Ciudad de Mendoza , Godoy Cruz y Luján de Cuyo transitan etapas distintas del mismo proceso: digitalizar el estacionamiento para hacerlo más ordenado y fácil de usar. El objetivo común es reducir los residuos, mejorar la movilidad y ofrecer herramientas más eficientes a vecinos y comercios.

San Rafael lanzó su propia versión del sistema digital, que desde fines de noviembre funciona en etapa piloto en el microcentro. Los vecinos que descargan la app SEM Mobile reciben $3600 de crédito bonificado, equivalente a 12 horas de estacionamiento sin costo, pensado para que la comunidad se familiarice con el uso. Mientras tanto, las tarjetas físicas siguen vigentes como alternativa temporal.

San Rafael se sumó al estacionamiento digital y se une a Ciudad, Godoy Cruz y Luján en una transformación que busca ordenar el tránsito y reducir el uso de papel.

El municipio destacó la buena adopción durante los primeros días, con cientos de vecinos usando la aplicación y pidiendo habilitar la carga de crédito. En breve también estarán disponibles los “puntos de carga” en comercios para quienes prefieran operar sin usar billeteras digitales. El sistema, desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata, ya funciona en más de 80 municipios de todo el país.

Godoy Cruz inició su prueba piloto en mayo de este año y, un mes después, la implementación se volvió definitiva. El esquema reemplazó casi por completo la tarjeta física que solo se utiliza en caso de emergencia. A diferencia de otras comunas, acá los conductores no deben bajarse ninguna app , ya que el proceso lo gestionan los asistentes municipales, quienes registran la patente desde sus dispositivos móviles.

El modelo mantiene tarifas y zonas vigentes, lo que evita cambios bruscos para el vecindario. Los pagos pueden hacerse por adelantado o al finalizar, y los comprobantes estarán disponibles a través del asistente virtual GodiBot. Para la administración, el salto digital incluyó un tablero de control con estadísticas en tiempo real sobre recaudación y desempeño de los agentes.

Ciudad de Mendoza: un año de funcionamiento y expansión

ESTACIONAMIENTO DIGITAL MEDIDO DSC_6323 (2).jpg La Ciudad fue pionera en la digitalización del estacionamiento medido en la provincia. Marcos Garcia/MDZ

La Ciudad de Mendoza fue la pionera del sistema en la provincia y ya completó un año de funcionamiento con una adhesión masiva. En la primera semana tras el inicio del cobro oficial, la app sumó más de 9.900 nuevos usuarios y registró miles de activaciones diarias, con un 84% de las operaciones hechas por medios digitales. La baja cantidad de infracciones mostró una adaptación rápida y sostenida.

En septiembre, el municipio extendió el estacionamiento digital al Parque Cívico, donde reemplazó por completo las tarjetas de papel. Actualmente más de 64.000 usuarios están registrados. La modalidad también incorporó una función de comunicación en tiempo real entre inspectores y conductores para avisar situaciones como luces encendidas o ventanillas abiertas, un detalle valorado por quienes circulan a diario.

Luján de Cuyo: sensores y búsqueda de espacios disponibles

Luján avanza con un proyecto propio, basado en sensores que detectan la presencia del vehículo y envían la información a la app SEM Luján. Este sistema permitirá que los conductores vean en tiempo real los espacios disponibles, reduciendo vueltas innecesarias y mejorando el flujo vehicular. Además, busca eliminar la manipulación de dinero en la vía pública y prescindir del papel.

El municipio enmarca esta iniciativa dentro de una visión de ciudad innovadora, orientada a la sustentabilidad y a la mejora de la vida cotidiana. Aunque se encuentra en etapa piloto, la expectativa es que pueda mejorar la eficiencia del control y la experiencia de quienes estacionan habitualmente en el centro lujanino.

Avance en la transición digital

estacionamiento medido Godoy Cruz (3) Godoy Cruz comenzó con la implementación del estacionamiento medido digital a mediados de 2025.

La llegada del estacionamiento digital a distintos puntos del Gran Mendoza y al Sur provincial refleja una estrategia transversal: reducir el uso de papel, transparentar la recaudación y aprovechar datos en tiempo real para gestionar el tránsito con mayor precisión. Cada comuna avanza según su propio diseño, pero todas convergen en la misma tendencia.

Más allá de las diferencias operativas, los sistemas buscan ordenar el espacio público en zonas donde la demanda es alta y mejorar la experiencia del conductor. Con la incorporación de San Rafael y el crecimiento sostenido en la Ciudad y Godoy Cruz, Mendoza acelera su transición hacia herramientas digitales que simplifican trámites cotidianos sin depender de procedimientos analógicos y burocráticos.