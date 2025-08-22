Comienza a funcionar el nuevo estacionamiento medido digital en una concurrida zona de Mendoza

La medida busca ordenar el tránsito, mejorar la seguridad y continuar con la digitalización de los servicios en la capital provincial.

La medida se pondrá en marcha desde el lunes 1 de septiembre.

La Ciudad de Mendoza anunció que a partir del lunes 1 de septiembre comenzará a regir el sistema de estacionamiento medido digital en el Parque Cívico. Con esta medida, el municipio busca consolidar un esquema más moderno, eficiente y seguro, que ya ha mostrado resultados positivos en sectores como calle Arístides Villanueva, Belgrano y Juan B. Justo.

El nuevo formato reemplazará el uso de tarjetas tradicionales en todo el perímetro del Parque Cívico y mantendrá el mismo horario vigente: de lunes a viernes, entre las 8 y las 14. Actualmente, más de 64.000 usuarios se encuentran registrados en la plataforma digital, lo que refleja la rápida aceptación de esta modalidad en la capital provincial.

bici policia parque cìvico.JPG El sistema digital, que ya supera los 64.000 usuarios en la Ciudad, llega al Parque Cívico para optimizar el ordenamiento vehicular. ALF PONCE MERCADO / MDZ Estacionamiento medido: cuáles son las nuevas calles incluidas Las calles incluidas en esta etapa son: La Pampa (entre Pedro Molina y Peltier), Belgrano (entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina), Perú (desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina), Pedro Molina (entre Belgrano y Patricias Mendocinas), Peltier (entre Belgrano y La Pampa, y entre La Pampa y Belgrano), Virgen del Carmen de Cuyo (entre La Pampa y Belgrano) y la conexión interna Vélez Sarsfield/Obligado.

En paralelo, los tarjeteros que trabajaban en la zona serán reubicados en calle San Juan, recientemente habilitada tras obras de renovación, para continuar con sus funciones.

El sistema de estacionamiento medido digital ofrece beneficios adicionales: comunicación en tiempo real entre controladores y conductores para notificar situaciones como luces encendidas, ventanillas abiertas o llaves olvidadas, aumentando así la seguridad y la confianza de los usuarios.