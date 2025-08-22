El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado 23 de agosto un escenario climático muy variado en Argentina, con un marcado contraste entre regiones.

Un sábado de contrastes: el sol domina el centro del país, mientras en el norte y el sur vuelven las lluvias.

En gran parte del centro del país, incluyendo la zona de Buenos Aires, se espera un sábado mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. El mapa muestra un cielo despejado en varias provincias del Litoral y el área central, lo que asegura condiciones estables para la jornada.

Sin embargo, el norte argentino presentará nubosidad importante y algunas áreas con lluvias, especialmente en provincias del NOA y NEA. Allí, los intervalos de sol se verán interrumpidos por la llegada de precipitaciones y cielos cargados.

El SMN lanzó alerta para este sábado En la Patagonia, en tanto, se prevén nuevas lluvias y nieve en el extremo sur, lo que complicará la situación en algunas localidades. Hacia el centro-sur de la región, en cambio, el tiempo se mostrará más variable, con pasajes nubosos pero sin fenómenos intensos.