Pronóstico extendido: así estará el tiempo este sábado y domingo en Mendoza
Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, las condiciones irán mejorando con el paso de los días.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipó cómo estará el tiempo en Mendoza este sábado 23 de agosto. Aunque la máxima será similar a la del viernes, las condiciones comienzan a mejorar. “Tiempo bueno con poco cambio de la temperatura”, se anticipa. La mínima será de 4ºC y la máxima de 15ºC, con poca nubosidad en cordillera.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
Para el domingo se prevé una jornada mucho más agradable, con una máxima cercana a los 20º, a pesar de que se anuncian heladas parciales. La semana en tanto comenzará con tiempo bueno y ascenso de la temperatura.