Pronóstico extendido: así estará el tiempo este sábado y domingo en Mendoza

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipó cómo estará el tiempo en Mendoza este sábado 23 de agosto. Aunque la máxima será similar a la del viernes, las condiciones comienzan a mejorar. “Tiempo bueno con poco cambio de la temperatura”, se anticipa. La mínima será de 4ºC y la máxima de 15ºC, con poca nubosidad en cordillera.