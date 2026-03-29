Cortes de tránsito en CABA: cuáles serán las autopistas que estarán interrumpidas
Desde este lunes 30 de marzo a las 22:00, AUSA interrumpirá la circulación en sentido norte y hacia provincia por trabajos en los nuevos puentes Labruna y Río Negro.
La movilidad en la Ciudad de Buenos Aires se verá afectada durante las próximas 48 horas debido a trabajos de infraestructura clave. El Ministerio de Movilidad e Infraestructura informó que, entre la noche del lunes 30 y la madrugada del miércoles 1 de abril, se realizarán tareas de hormigonado que obligarán al cierre total de tramos estratégicos en la Autopista Illia, Cantilo y la Autopista Dellepiane.
Cierre en Autopista Illia y Cantilo (Sentido Norte)
A partir de mañana, lunes 30 de marzo, desde las 22:00 hasta las 06:00 del martes, no se podrá circular por la Autopista Illia (sentido norte) ni por la avenida Intendente Cantilo. El motivo es el hormigonado del nuevo Puente Labruna.
Vías alternativas y desvíos:
Vehículos particulares: Deberán desviarse por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador.
Tránsito pesado (Paseo del Bajo): Se cortará a la altura de Retiro. Los camiones serán desviados hacia la Avenida Costanera, para reincorporarse a Cantilo recién después del Puente Labruna.
Sentido Centro: Tanto la Autopista Illia como la avenida Lugones permanecerán habilitadas con tránsito normal hacia el Obelisco.
Restricciones en Puente Labruna y Scalabrini Ortiz
Debido a estas obras, los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz (a la altura de Parque Norte) estarán cerrados. Esto afectará directamente la salida de Lugones hacia el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera. Como alternativa, se recomienda continuar hasta la salida de la Avenida Sarmiento.
Cabe recordar que la salida a la Avenida Udaondo desde Cantilo continuará cerrada hasta mediados de abril. Los usuarios pueden optar por salir antes en Parque Norte o seguir hasta el Parque de los Niños.
Obras en Autopista Dellepiane: Cronograma de cortes
La Autopista Dellepiane también tendrá interrupciones totales por el hormigonado del nuevo puente vehicular y peatonal a la altura de la calle Río Negro.
1. Lunes 30 de marzo (Mano a Provincia/Ezeiza)
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Horario: De 22:00 a 05:00 del martes.
Desvío principal: Por Avenida Argentina y luego Larrazábal - Eva Perón.
Desde Autopista 25 de Mayo: Se recomienda desviar por Autopista Perito Moreno, General Paz y Riccheri; o bien por las avenidas Independencia y Alberdi.
2. Martes 31 de marzo (Mano al Centro)
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Horario: De 22:00 a 05:00 del miércoles.
Tramo afectado: Entre General Paz y Avenida Argentina.
Alternativas: El tránsito desde Riccheri será desviado hacia General Paz. Se puede retomar el centro por las avenidas 27 de Febrero, Roca, Alberdi o mediante la Autopista Cámpora. Las subidas de Av. Argentina, Escalada y Lacarra seguirán habilitadas para empalmar con la 25 de Mayo.