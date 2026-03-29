Cortes de tránsito en CABA: cuáles serán las autopistas que estarán interrumpidas

Desde este lunes 30 de marzo a las 22:00, AUSA interrumpirá la circulación en sentido norte y hacia provincia por trabajos en los nuevos puentes Labruna y Río Negro.

La movilidad en la Ciudad de Buenos Aires se verá afectada durante las próximas 48 horas debido a trabajos de infraestructura clave. El Ministerio de Movilidad e Infraestructura informó que, entre la noche del lunes 30 y la madrugada del miércoles 1 de abril, se realizarán tareas de hormigonado que obligarán al cierre total de tramos estratégicos en la Autopista Illia, Cantilo y la Autopista Dellepiane.

Cierre en Autopista Illia y Cantilo (Sentido Norte) A partir de mañana, lunes 30 de marzo, desde las 22:00 hasta las 06:00 del martes, no se podrá circular por la Autopista Illia (sentido norte) ni por la avenida Intendente Cantilo. El motivo es el hormigonado del nuevo Puente Labruna.

Vías alternativas y desvíos:

Vehículos particulares: Deberán desviarse por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador .

Tránsito pesado (Paseo del Bajo): Se cortará a la altura de Retiro. Los camiones serán desviados hacia la Avenida Costanera , para reincorporarse a Cantilo recién después del Puente Labruna.

Sentido Centro: Tanto la Autopista Illia como la avenida Lugones permanecerán habilitadas con tránsito normal hacia el Obelisco. Restricciones en Puente Labruna y Scalabrini Ortiz Las obras en el puente Labruna Debido a estas obras, los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz (a la altura de Parque Norte) estarán cerrados. Esto afectará directamente la salida de Lugones hacia el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera. Como alternativa, se recomienda continuar hasta la salida de la Avenida Sarmiento.

Cabe recordar que la salida a la Avenida Udaondo desde Cantilo continuará cerrada hasta mediados de abril. Los usuarios pueden optar por salir antes en Parque Norte o seguir hasta el Parque de los Niños.