Coronados de gloria: todos los reconocimientos que tuvo Argentina en 2025
En 2025, Argentina recibió múltiples reconocimientos en deportes, ciencia, educación y mucho más. Conocé, uno por uno, cuáles fueron.
El 2025 llega a su fin y da paso a un nuevo año, que muchos esperan que sea aún mejor. Sin embargo, en 2025, la Argentina salió “coronada de gloria”, tal como lo indicó un creador de contenido. Nuestro país recibió importantes reconocimientos en competencias de distintos ámbitos, por lo que el 2025 puede ser difícil -pero no imposible- de superar.
Todos los reconocimientos que recibió Argentina en 2025
En un video viral, el creador de contenidos Richard Fico (@richardfico) enumeró todas las “coronaciones de gloria” del país en 2025, haciendo referencia a los grandes logros y reconocimientos alcanzados en distintos ámbitos.
Te Podría Interesar
Mirá el video de todos los reconocimientos que recibió Argentina en 2025
- En primer lugar, en junio, los estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires ganaron el Mundial Aeroespacial de la NASA.
- Ese mismo mes, el argentino Lucas Fierro, ganó el "Mundial del Perfume" (Global Alchemy Awards 2025) en Francia, con su fragancia "L'essence de la vie Argentina". La final del certamen fue, precisamente, de la Argentina contra Francia, repitiendo la historia de la final del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. ¡Pura mística!
- También, los argentinos detrás de la cuenta Salva La Cocina ganaron el primer Mundial de la empanada, que se disputó en Texas, Estados Unidos.
- Llegando al fin de junio, se disputó la Copa América del Helado Artesanal 2025 y la ganó nada más ni nada menos que un equipo de heladeros argentinos.
- En julio, el argentino Leandro Martín López salió campeón mundial del cubo de Rubik en la categoría Megamix.
- En julio, también, el mendocino José "Maligno" Torres salió campeón del mundial de BMX.
- El alfajor fue elegido como la mejor galleta del mundo.