Coronados de gloria: todos los reconocimientos que tuvo Argentina en 2025

El 2025 llega a su fin y da paso a un nuevo año, que muchos esperan que sea aún mejor. Sin embargo, en 2025, la Argentina salió “coronada de gloria”, tal como lo indicó un creador de contenido. Nuestro país recibió importantes reconocimientos en competencias de distintos ámbitos, por lo que el 2025 puede ser difícil -pero no imposible- de superar.