Conocé los cortes y desvíos en el centro por el show del "Cura DJ" en Plaza de Mayo

Miles de personas se esperan para el show del "Cura DJ" en Plaza de Mayo. Habrá restricciones de tránsito por más de 24 horas en el microcentro porteño.

Desde las 20, el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “Cura DJ”, encabezará un show gratuito en Plaza de Mayo.

La Plaza de Mayo será este sábado escenario de un evento masivo que combinará música electrónica y espiritualidad. Desde las 20, el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “Cura DJ”, encabezará un show gratuito en homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento, con una convocatoria que se espera multitudinaria.

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un amplio operativo de tránsito que incluye cortes totales y desvíos en distintas arterias del microcentro. Las restricciones se extenderán durante más de 24 horas y afectarán la circulación en zonas clave cercanas a Plaza de Mayo.

Cortes y desvíos en el microcentro Entre los cortes confirmados se encuentran:

Avenida Diagonal Norte y las calles Suipacha, Esmeralda y Maipú, en el tramo comprendido entre Avenida Corrientes y Avenida de Mayo.

Las calles San Martín, Reconquista y 25 de Mayo, entre Avenida Corrientes y Avenida Rivadavia.

Tacuarí, Piedras, Chacabuco, Perú y Bolívar, entre Avenida Belgrano y Avenida de Mayo.

Avenida Diagonal Sur, en el tramo que va desde Avenida Belgrano hasta Bolívar.

Las calles Sarmiento, Teniente General Juan Domingo Perón y Bartolomé Mitre, entre Carlos Pellegrini y Avenida Leandro Alem.

Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo, entre Carlos Pellegrini y Bolívar.

Hipólito Yrigoyen, Adolfo Alsina y Moreno, entre Bernardo de Irigoyen y Avenida Paseo Colón. Desde el Ejecutivo porteño recomendaron evitar la zona, utilizar vías alternativas y prever demoras, especialmente durante la tarde y la noche del sábado, cuando se espera el mayor caudal de asistentes.

Cómo será el show del Cura Dj El espectáculo contará con una importante puesta técnica, con pantallas LED y sonido profesional, pensada para acompañar una experiencia que mezcla música electrónica con mensajes de fe. Peixoto, oriundo de Guimarães, fue ordenado sacerdote en 1999 y desde 2006 desarrolla una propuesta innovadora que busca acercar a los jóvenes a la Iglesia a través de la música.