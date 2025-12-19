Compras en Navidad: las promociones de los bancos para comprar regalos
Bancos y billeteras virtuales lanzaron promociones para las compras de los regalos de Navidad. Así es la guía para no cometer errores.
A medida que se acerca la Navidad 2025, las familias argentinas enfrentan la tradicional puja por conseguir los regalos más buscados para los niños sin largar de más. En ese contexto, distintas entidades bancarias y billeteras virtuales ofrecen una vasta lista de promociones, descuentos y planes de pago sin interés en jugueterías de todo el país.
Según un relevamiento que reunió más de un centenar de beneficios vigentes para estas fechas, los establecimientos adheridos ofrecen rebajas que van desde el 20 % hasta el 40 % de descuento y la posibilidad de financiar las compras en hasta nueve cuotas sin interés, siempre que se cumplan ciertas condiciones vinculadas a tarjetas o aplicaciones de pago.
El error más común al comparar ofertas en Navidad
Aunque pueda parecer intuitivo elegir la oferta con el porcentaje de descuento más alto, no siempre ese número representa mayor ahorro real. Muchas promociones con porcentajes “atractivos” —como el 40 % off— vienen acompañadas de topes de reintegro muy bajos, lo que limita el valor efectivo que uno puede recuperar al momento de pagar.
Por eso, especialistas en consumo señalan que es clave fijarse no sólo en el porcentaje, sino en si ese beneficio tiene tope de devolución, en qué rubros aplica y si permite cuotas sin interés. En algunos casos, un 30 % sin límite de reintegro termina siendo más conveniente que un 40 % con techo reducido.
Promociones destacadas para Navidad
Varias entidades ya activaron sus ofertas:
Banco Nación propone descuentos y cuotas sin interés que se extienden desde días previos hasta poco antes de Nochebuena, con beneficios adicionales para quienes cobran su sueldo en esa entidad.
Banco Ciudad ofrece reintegros del orden del 30 % y planes de pago en cadenas de jugueterías seleccionadas.
Credicoop y otras billeteras virtuales potencian sus rebajas con ventajas extra para clientes con cuenta sueldo o pagos a través de apps como MODO.
Bancos como Macro, Galicia y BBVA se suman con calendarios propios de descuentos y financiación atractiva en distintas fechas del mes.
Consejos para comprar con inteligencia
Para aprovechar estas propuestas sin sorpresas en el resumen, los expertos recomiendan:
-
Verificar los topes de reintegro y si el descuento es efectivo al pagar o se acredita después.
Comparar entre ofertas similares, teniendo en cuenta la cantidad de cuotas sin interés y los comercios adheridos.
Planificar las compras según las fechas en que cada banco o billetera activa sus mejores promociones.
En un contexto económico donde el bolsillo sigue siendo una preocupación central para muchas familias, conocer las condiciones detrás de cada beneficio puede marcar la diferencia entre una compra eficiente y una que termina siendo más cara de lo esperado.