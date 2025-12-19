Compras en Navidad: las promociones de los bancos para comprar regalos

Bancos y billeteras virtuales lanzaron promociones para las compras de los regalos de Navidad. Así es la guía para no cometer errores.

A medida que se acerca la Navidad 2025, las familias argentinas enfrentan la tradicional puja por conseguir los regalos más buscados para los niños sin largar de más. En ese contexto, distintas entidades bancarias y billeteras virtuales ofrecen una vasta lista de promociones, descuentos y planes de pago sin interés en jugueterías de todo el país.

Según un relevamiento que reunió más de un centenar de beneficios vigentes para estas fechas, los establecimientos adheridos ofrecen rebajas que van desde el 20 % hasta el 40 % de descuento y la posibilidad de financiar las compras en hasta nueve cuotas sin interés, siempre que se cumplan ciertas condiciones vinculadas a tarjetas o aplicaciones de pago.

El error más común al comparar ofertas en Navidad Aunque pueda parecer intuitivo elegir la oferta con el porcentaje de descuento más alto, no siempre ese número representa mayor ahorro real. Muchas promociones con porcentajes “atractivos” —como el 40 % off— vienen acompañadas de topes de reintegro muy bajos, lo que limita el valor efectivo que uno puede recuperar al momento de pagar.

Por eso, especialistas en consumo señalan que es clave fijarse no sólo en el porcentaje, sino en si ese beneficio tiene tope de devolución, en qué rubros aplica y si permite cuotas sin interés. En algunos casos, un 30 % sin límite de reintegro termina siendo más conveniente que un 40 % con techo reducido.

Promociones destacadas para Navidad Varias entidades ya activaron sus ofertas: