Comprar o vender un auto ya no es igual: qué cambia con la digitalización

Comprar o vender un auto en Argentina ya no es lo que era. La digitalización del sistema registral automotor avanza con rapidez, simplificando trámites y reduciendo tiempos, pero también plantea nuevos desafíos en materia de seguridad jurídica.

En un contexto donde cada vez más gestiones se realizan de forma remota o con menor intervención humana, especialistas advierten sobre un punto clave: más velocidad no siempre significa más seguridad. Y cuando ese equilibrio se rompe, los riesgos aumentan.

El sistema registral automotor argentino, históricamente basado en controles presenciales y validaciones formales, avanza hacia un modelo más ágil y digital.

Hoy es posible iniciar trámites online, reducir tiempos de transferencia y acceder a información de manera más inmediata. Sin embargo, este proceso de modernización también implica un cambio en la lógica de control.

“Antes, el proceso era más lento, pero con múltiples instancias de verificación. Hoy, la agilidad exige mayor responsabilidad de quienes intervienen en la operación”, explican desde el sector.

Qué riesgos hay que tener en cuenta

Con la digitalización, aparecen nuevos riesgos que muchas veces el usuario no conoce:

Falta de verificación adecuada de la documentación

Errores en la carga de datos que pueden generar conflictos legales

Operaciones sin el debido asesoramiento profesional

Mayor exposición a fraudes o irregularidades en entornos digitales

A nivel internacional, ya se registraron casos donde sistemas digitalizados sin controles suficientes derivaron en problemas de titularidad o circulación de vehículos irregulares.

En la Argentina, el desafío es evitar que la simplificación del proceso afecte las garantías que históricamente brindó el sistema registral.

Qué hay que tener en cuenta antes de comprar o vender un auto

Frente a este nuevo escenario, los especialistas recomiendan:

Verificar toda la documentación antes de avanzar en la operación

Consultar con profesionales o mandatarios matriculados

No priorizar únicamente la rapidez del trámite

Asegurarse de que la operación esté correctamente registrada

Entender cada paso del proceso, incluso si es digital

“El sistema registral no es un obstáculo, es una herramienta de protección para el comprador y el vendedor”, coinciden desde el ámbito académico y profesional.

El nuevo desafío: tecnología y seguridad jurídica

El avance de la digitalización plantea una pregunta de fondo: ¿cómo modernizar el sistema sin perder los niveles de control y seguridad que garantizan la legalidad de las operaciones?

Para los especialistas, la respuesta está en la formación y la profesionalización de quienes intervienen en el sistema.

En ese marco, la Fundación Centro de Estudios Registrales (FUCER) lanzó nuevas propuestas de capacitación orientadas a abordar estos cambios, como la Diplomatura en Derecho Registral y la Diplomatura en Régimen Jurídico del Automotor, enfocadas en comprender el impacto de la digitalización y fortalecer los conocimientos en seguridad jurídica.

Las capacitaciones, a cargo de especialistas como María Doro Urquiza y Fabiana Cerruti, buscan aportar herramientas concretas en un contexto donde la tecnología avanza, pero la necesidad de garantías legales sigue siendo central.