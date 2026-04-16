La digitalización del comercio físico: el modelo técnico de I+DIoT Lab

La industria del comercio minorista atraviesa una transformación estructural en la recolección de información sobre el consumidor. La empresa argentina I+DIoT Lab desarrolla herramientas tecnológicas que permiten medir variables físicas de manera digital. El sistema integra sensores y placas de diseño propio para captar el comportamiento de los clientes en tiempo real.

El modelo de negocio B2B de la firma incluye el soporte técnico y el desarrollo de hardware específico para cada tipo de comercio.

El sector del retail físico históricamente careció de métricas precisas comparado con el comercio electrónico. Para resolver esta brecha, la compañía planeó una arquitectura que une la ingeniería electrónica con el procesamiento de datos a gran escala. Durante la feria NRF 2026, el evento más importantede la industria a nivel mundial, la firma fue seleccionada por Zebra Technologies como la única representante latinoamericana con una propuesta de soluciones de valor. Actualmente, la organización opera en 12 países y gestiona el inventario de más de 40 millones de unidades diarias en unos 200 locales.

El núcleo del desarrollo reside en la capacidad de convertir un espacio estático en un sistema operativo. La inteligencia artificial procesa variables externas que afectan el consumo, como el clima, la ubicación geográfica o el tráfico peatonal. Martín Zuker, CEO de la compañía, sostiene que el mundo físico contiene más datos que el digital, pero que hasta ahora no existían las herramientas para medirlos con exactitud. Al cruzar estas variables, los comercios pueden mantener sus niveles de venta incluso cuando la concurrencia de público varía de forma imprevista.

La ingeniería argentina se ocupa de todo el ciclo, desde el diseño de la electrónica hasta el firmware de bajo nivel. Esta decisión técnica evita la dependencia de componentes estándar que podrían limitar la personalización. La propuesta incluye quioscos de autoservicio y SmartBoxes para retiros autónomos, elementos que funcionan de manera integrada con los sistemas de facturación y stock de cada cliente. El control total de la arquitectura permite que los dispositivos operen de forma remota en cualquier parte del mundo con una estabilidad operativa alta.

El impacto de las soluciones B2B en la logística del punto de venta

La empresa adopta una mentalidad de compañía de producto, lo que implica un seguimiento constante del hardware instalado. En el modelo B2B, la tecnología debe adaptarse a condiciones de alto tráfico y múltiples medios de pago. Casos como el de Café Martínez o las estaciones de servicio de Axion Energy muestran cómo la automatización de pedidos mediante terminales digitales agiliza la atención. En estas estructuras, la plataforma I+Desk centraliza la gestión de promociones y reportes avanzados, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia técnica.

Retail La nueva frontera del retail físico: desarrollo phydigital que compite globalmente. I+DIoT

El desarrollo de soluciones B2B a medida permite que retailers con cientos de locales unifiquen su operación digital. Los SmartBoxes, por ejemplo, resuelven la logística de entrega para repartidores y clientes de forma autónoma. Esta infraestructura reduce la fricción en el momento del retiro del producto y mejora la eficiencia operativa del personal de planta. La meta técnica de la firma es que el software y el hardware funcionen como una unidad indivisible para asegurar la escalabilidad del negocio en diferentes regiones.

La participación de la ingeniería nacional en mercados globales evidencia la capacidad de crear productos complejos que exceden el desarrollo de software tradicional. La integración de componentes electrónicos propios y una arquitectura de nube sólida posicionan a la firma como un actor relevante en la evolución del retail moderno. El foco está puesto en la captura de información útil para que los negocios dejen de basarse en intuiciones y pasen a utilizar sistemas de gestión precisos y automatizados.