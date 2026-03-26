Una empresa mendocina exportará tecnología para un gigante del retail mundial

El potencial mendocino de exportación no solo se limita a lo agroindustrial. Así quedó demostrado con la reciente operación que una compañía de tecnología de Mendoza concretó con uno de los máximos jugadores del retail internacional para su filial de México y Centroamérica.

Se trata de InterBrain, que exportará dos proyectos de innovación para Walmart México y Centroamérica, luego de participar en la misión comercial a México organizada por ProMendoza en agosto de 2023. A partir de los vínculos generados en esa instancia, la compañía avanzó en procesos licitatorios con la cadena y logró adjudicar dos propuestas estratégicas orientados a mejorar la eficiencia operativa y la capacitación en entornos de alta complejidad logística.

“Quiero destacar que la misión comercial de 2023 -que incluyó encuentros con grandes cadenas, reuniones institucionales y visitas a entidades académicas y comerciales- fue clave para abrir este camino. Hoy, esos lazos se traducen en trabajo local, divisas y la consolidación del talento tecnológico mendocino en mercados internacionales”, aseguró Alberto Aguiló CEO de la empresa.

El primer proyecto consiste en el desarrollo de un simulador de onboarding para los Centros de Distribución (CEDIS) de Walmart. La solución permite entrenar a nuevos operarios en entornos virtuales que replican la operación real, reduciendo tiempos de habilitación y errores iniciales, sin interrumpir operaciones críticas.

El segundo proyecto está enfocado en la capacitación del personal de tiendas, mediante simuladores que optimizan la ejecución en punto de venta, especialmente en campañas comerciales de alta relevancia.

Ambas soluciones son desarrolladas íntegramente desde Mendoza, bajo un modelo de exportación de servicios basados en conocimiento, involucrando talento local altamente calificado en áreas de desarrollo, diseño e ingeniería.

Los proyectos se estructuran sobre tecnología inmersiva (realidad virtual) y un enfoque de entrenamiento aplicado, alineado a procesos críticos de operación.

Actualmente, InterBrain participa de nuevos procesos con Walmart, consolidando una relación de largo plazo basada en resultados y posicionando a Mendoza como un hub emergente en soluciones de entrenamiento inmersivo para grandes organizaciones en Latam.

Un amplio mercado

Walmart México y Centroamérica opera una de las redes logísticas más grandes de la región, con 21 centros de distribución y más de 3.200 tiendas. Esta escala exige procesos de capacitación estandarizados, medibles y eficientes, impulsando la adopción de tecnologías inmersivas para entrenamiento operativo.