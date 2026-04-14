Horacio Rosatti instó al "acatamiento obligatorio" de los fallos de la Corte para "garantizar la seguridad jurídica"

En el marco de su disertación en el foro que organiza la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) , el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti , instó “al acatamiento obligatorio” de los fallos del máximo tribunal para garantizar “la seguridad jurídica” que se requieren para las inversiones.

“Cuando nosotros decimos seguridad jurídica, queremos decir seguridad para el inversor, para quien recibe la inversión. Si no es para todos, no es segura y esto termina repercutiendo en cualquier proyecto de inversión. Por eso es muy importante que se incorporen estos temas en los debates económicos”, señaló el doctor, en el inicio de su exposición.

“Se integra con dos componentes: un componente normativo, que tiene ver con las regulaciones y desregulaciones, el tipo de cambio, el criterio tarifario y también con criterios institucionales. Es muy importante y se vincula con el funcionamiento regular del sistema republicano, la división de poderes, la independencia del poder judicial. El poder Judicial está presente en ambos componentes de la seguridad jurídica”, agregó.

En ese contexto, dijo que la Corte Suprema “es mucho más intervencionistas” a diferencia de otros tribunales superiores de otros países, con relación a aquellos conflictos entre los estados federales, provinciales y municipales.

A su vez, indicó que “la Corte Federal norteamericana resuelve por año entre 80 a 100 causas y la Corte resuelve 15 mil”.

“Quiere decir que hay un requerimiento muy superior y una necesidad de respuesta muy superior y muchas son cuestiones a la seguridad jurídica y al tema de las inversiones”, completó el titular del máximo tribunal.

“Son importantes las herramientas con las que pueda contar el poder judicial y en especial la Corte para tomar las mejores decisiones y una de esas herramientas es el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte. Porque una cosa es que el máximo tribunal se expida sobre cómo debe ser interpretada una cláusula y otra cosa es que deba resolver miles de causas similares”, ponderó.

Rosatti no hizo mención explícita a las dos vacantes en la Corte, decisión que el Ejecutivo aplazó sin fecha. Tampoco habló específicamente de los 300 cargos sin cubrir en el poder judicial, más allá de enfatizar en la cantidad de causas que termina definiendo la justicia.