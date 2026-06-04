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Cómo obtener un descuento del 75% en el estacionamiento en el Aeropuerto de Mendoza

En los aeropuertos de la Argentina habrá una promoción en la que se ofrecerá un descuento del 75% en el estacionamiento.

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Descuentos en los aeropuertos nacionales.

Descuentos en los aeropuertos nacionales.

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Aeropuertos Argentina presentó este jueves una promoción especial en los estacionamientos de cuatro de sus principales aeropuertos, con descuento de hasta el 75% respecto de la tarifa manual, disponible durante todo junio para compras realizadas a través de su tienda online.

La iniciativa estará vigente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional de Mendoza y el Aeropuerto Internacional de Bariloche, y permite reservar con hasta 120 días de anticipación y contratar el servicio hasta 6 horas antes del ingreso al aeropuerto.

La propuesta busca ofrecer una alternativa cada vez más conveniente para quienes eligen trasladarse en su propio vehículo, combinando ahorro, comodidad y previsibilidad desde el inicio del viaje. Además, permite conocer el costo final desde el momento de la compra y asegurar el lugar con anticipación.

Descuento del 75% en el estacionamiento del Aeropuerto

Los estacionamientos disponibles incluyen opciones cubiertas y descubiertas, alternativas low cost para estadías prolongadas y servicios adicionales según el aeropuerto, como valet parking, traslados a terminal y embalaje de equipaje sin costo.

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Cómo obtener un descuento del 75% en el estacionamiento del aeropuerto.

La promoción también permite asegurar desde ahora el estacionamiento para futuros viajes, aprovechando las tarifas promocionales vigentes y congelando el valor al momento de la reserva.

A través de la tienda online, los pasajeros también pueden acceder a otros productos y servicios para su viaje, como Fast Pass, salas VIP y embalaje adicional de equipaje.

Con esta iniciativa, Aeropuertos Argentina continúa impulsando el uso de sus canales digitales y ofreciendo alternativas más accesibles, simples y convenientes para los pasajeros.

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